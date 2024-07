Settimana tutta nuova e tutta da scoprire con le previsioni di Branko, che ha analizzato con anticipo le condizioni dei 12 segni che compongono lo zodiaco, per un lasso di tempo della settimana che va dall’8 al 14 luglio 2024.

Oroscopo Branko settimana dall’8 al 14 luglio 2024: previsioni per tutti i segni

Ariete – Processi mentali complicati quelli dell’Ariete, che avrà enormi difficoltà ma solo con se stesso. Tenderà a capirsi poco se non riuscirà a mettere a freno ambizioni impossibili.

Toro – La sorte premierà i Toro che sapranno approfittare delle difficoltà ma in modo onesto, senza voler “scavalcare” gli altri in alcun modo. Il karma è giusto ma severo in questa fase, con Toro.

Gemelli – Corrispondere i successi del passato sarà impossibile per Gemelli, profilo altamente innervosibile ma abbastanza concreto da avere risultati. Bisognerà però guardare avanti, mai indietro.

Cancro – Piccole, grandi sorprese in arrivo, in vista della settimana in questione, queste però arriveranno da persone insopettabili per Cancro. Sarà quindi una buona idea mantenersi sempre molto propositivi.

Leone – Anticipare le mosse altrui sarà facilissimo per Leone. Forse fin troppo facile, potrebbe essere tutto una forma di “trappola” in particolare sul lavoro. Meglio non fidarsi.

Vergine – Amici fedeli saranno veri tesori per la maggior parte dei Vergine: i rappresentanti del segno sono pronti a gettare la spugna se agiranno da soli.

Bilancia – Includere la produttività lavorativa nella propria ricerca della felicità sarà impossibile. Possibili progressi ma non garantiranno soddisfazione.

Scorpione – Calma piatta dal fronte amoroso ma questo potrebbe essere anche un buon segno. Scorpione sa farsi aspettare ma non dovrebbe essere insensibile ai segnali positivi come quelli negativi.

Sagittario – Un po’ confusionario nella gestione delle energie: Sagittario è un profilo calmo ma solo apparentemente, e se non avrà voglia di comunicare, meglio pensare a se stessi.

Capricorno – Bravo nell’applicazione di regole e norme che possono aiutare gli altri. Nell’autogestione non andrà bene. Tra martedì e mercoledì in amore è prevista una ricca novità.

Acquario – In grado di provare una grande sensibilità, invidiabile come capacità in questo periodo. Acquario non dovrà dimenticarsi delle proprie priorità.

Pesci – Non onestissimo intellettualmente, qualcuno potrà avere da ridire più volte sui metodi del Pesci che non dovrà assolutamente far finta di niente.