Oroscopo Paolo Fox settimana dall’8 al 14 luglio 2024: previsioni per tutti i segni

Nuova settimana oramai in vista, la seconda di questo mese di luglio 2024 che vede Paolo Fox sviluppare le proprie previsioni per i giorni che la compongono, dall’8 al 14 giugno. Il notissimo esperto astrologo è conosciuto per essere una vera e propria celebrità in questo ambito ancora oggi estremamente trend in particolare sul web.

Oroscopo Paolo Fox settimana dall’8 al 14 giugno 2024: previsioni per tutti i segni

Ariete – Settimana produttiva ma estremamente noiosa. Nella prima parte bisognerà occuparsi prima delle urgenze. Bisognerà agire schematicamente almeno fino a mercoledì inoltrato.

Toro – Un po’ di fatica a comprendere le situazioni che lo riguardano è normale. Toro non dovrà però pensare di essere incompreso, è lui che in prima persona appare incomprensibile ai più: meglio provare a sviluppare da soli il proprio lavoro e poi fare altro in compagnia.

Gemelli – Grosse difficoltà in amore, ma saranno tutte in qualche modo poco importanti sul lungo periodo. L’obiettivo del Gemelli deve essere quello di concludere quanto prima possibile le urgenze.

Cancro – Badare solo alla propria vita privata non sarà consigliabile: la comunicabilità del Cancro appare un po’ “vecchia” e non avrà occasioni per mettersi in mostra. Giovedì qualcosa però cambierà.

Leone – La pazienza è la virtù dei forti, anzi dei fortissimi: Leone non rientra in questa categoria in questa settimana però potrà dire la sua col duro lavoro. Energie in arrivo quasi da subito.

Vergine – Evitare di fare progetti che sembrano promesse impossibili da mantenere: Vergine è un segno produttivo ma poco legato alla realtà delle cose, e dovrà togliersi di dosso almeno fino al fine settimana quell’aria da “guru”.

Bilancia – Molto versatile e comunicativo ed anche produttivo ma solo in amore: sarà nell’ambito sentimentale che arriveranno i consensi maggiori. Benissimo così, non ha bisogno di grossi consigli.

Scorpione – Concentrarsi su una sola cosa alla volta renderà la settimana dello Scorpione quasi un inferno. Il suo cervello infatti ha bisogno di svago continuo anche di pochi minuti al giorno.

Sagittario – Importante sentirsi apprezzati, però i Sagittario che sono single in questo momento non saranno baciati dalle stelle: sarà complesso tenere alti i propri standard ma dovrà essere l’obiettivo di settimana.

Capricorno – Confusionario ma dal grande cuore: senza un progetto lavorativo che almeno “va avanti” potrebbe essere una settimana di rallentamento per i Capricorno, specie quelli che arrivano stanchi a questo mese.

Acquario – Un po’ di autocritica non potrà che far bene. Anche se sulle prime Acquario potrebbe essere infastidito nell’ammettere i propri errori…meglio farlo prima possibile.

Pesci – Bravo ad occuparsi delle urgenze, in amore tutto ok, pochi guizzi. Il problema sarà restare concentrati cosa difficilissima in questo periodo del mese.