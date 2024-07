Oroscopo di Paolo Fox e Branko che arriva puntuale anche per la giornata di domani 11 luglio 2024: le previsioni dei due noti astrologi ritornano anche per la giornata che sta iniziando.

Oroscopo domani Branko e Paolo Fox, 11 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete – Deciso a farsi valere anche se diverse considerazioni portano verso un successo soprattutto in amore.

Toro – Piuttosto radicata la paura nell’essere ignorati…Toro dovrà essere onesto e reclamare attenzioni.

Gemelli – Bene preoccuparsi per gli altri. Non dovrà però stupirsi se qualcuno potrebbe avere da ridire sulla genuinità di questo sentimento.

Cancro – Piuttosto agitato ma in questo periodo non è assolutamente l’unico: inutile piangere sul latte versato.

Leone – Poca voglia di assumersi le proprie responsabilità inevitabilmente renderà tutto più complicato. Ne vale davvero la pena?

Vergine – Gestione dell’umore abbastanza da rivedere. Dovrà però stare attento a chiedere consigli.

Bilancia – Sul lavoro arriveranno le prime soddisfazioni dalla prima parte del pomeriggio. La serata andrà dedicata a se stessi.

Scorpione – Comprensibile un po’ di paura nel rivolgersi agli altri. L’insicurezza non è un male sempre ma va esaminata sulla sua origine.

Sagittario – Rivelare le proprie intenzioni potrebbe apparire imbarazzante ma in questa fase del mese è la cosa migliore.

Capricorno – Non sta curando la propria condizione di salute come dovrebbe. È ancora in tempo per farlo in maniera naturale.

Acquario – Nessun particolare problema nella gestione del proprio umore. Servirà però pazienza nel parlare con tutti.

Pesci – Saturno lo renderà attivo, reattivo ma anche sensibilmente vulnerabile.

Ariete – Dovrà essere particolarmente attivo nella gestione lavorativa. Per evitare errori banali dovrà anche affidarsi agli altri.

Toro – Riuscirà ad apparire diverso dal solito? Di recente sul lavoro ha avuto qualche grosso problema di comprensione.

Gemelli – È sensibile ma poco dialogativo in questo periodo. potrebbe manifestare pigrizia senza una apparenza ragione. E dovrà fare in modo di capirlo.

Cancro – Ha l’abitudine non fortunatissima di tirare ad indovinare quando si tratta di giudicare. Meglio cambiare rotta.

Leone – Insensibile nei confronti dei propri stessi problemi lo faranno diventare improduttivo. Ma è ancora in tempo per risolvere la situazione.

Vergine – Stanco ma non abbastanza da mollare la parte interessante del proprio lavoro.

Bilancia – È in una fase molto creativa ma allo stesso tempo mediamente confusa. Può sfruttarla a proprio piacimento.

Scorpione – I progetti potranno subire un cambiamento ma non andranno cambiati radicalmente. Meglio fidarsi del proprio istinto.

Sagittario – Vivere nel passato potrebbe comportare il cambio della settimana. Non è qualcosa totalmente negativo.

Capricorno – Routine abbastanza deludente in questo periodo ma che può ancora rivelarsi interessante.

Acquario – Ha bisogno di certezze e potrà trovarle nella maniera più insospettabile.

Pesci – Lamentarsi sarà inutile ma farà capire i propri problemi sarà altresì necessario.