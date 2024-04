antonio russo | Il Sito di Firenze

Thursday, 07 August 2014 – 10:29

AUTONOMI

Sab, 04/06/2011 – 15:10 — Redazione Modena

Nella giornata di ieri, 3 giugno, il gruppo anarchico carpigiano, ha occupato la ex sede dello stabilimento Agrario, edificio di proprietà di un privato, sito in via Corbolani, proprio dietro la stazione ferroviaria di Carpi.

L’intervista

Sab, 03/09/2011 – 10:32 — Marco Iusco

CONTESTAZIONE A TRAVAGLIO

Lun, 11/07/2011 – 17:50 — Redazione Modena

In merito al volantinaggio anti-Travaglio di ieri sera, giungono alcune dichiarazioni dei giovani del Pdl, protagonisti della contestazione che l’Amministrazione carpigiana ha tentato di prevenire.

Consiglio Comunale di Montemurlo

Gio, 12/05/2011 – 01:17 — La Redazione

Il Consiglio Comunale di Martedì a Montemurlo si è infiammato col primo punto in discussione: l’emendabilità dell’ordine del giorno sulla videosorveglianza presentato dal consigliere della Destra, Roberto Ulivi, su cui il gruppo del Pd aveva presentato una modifica.

