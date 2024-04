boston t | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 10:39

Warning: Creating default object from empty value in taxonomy_term_page() (line 33 of /var/www/pressflow/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc).

Boston_t

Ven, 29/07/2011 – 13:50 — La Redazione

Grande musica al Boston_T Parterre di Piazza della Libertà a Firenze dovedomani sabato 30 luglio (inizio ore 21) dapprima si esibiranno i Brama Buriana (Ligabue Tribute Band) e successivamente, “suoneranno” i dj’s d iRadio Studio 54, capitanati dal patron Gheri Guido. La band Brama Buriana è nata nel gennaio 1993 e dal settembre del ‘

Stasera

Gio, 14/07/2011 – 21:41 — La Redazione

Abbinamenti arditi, una sfida al buon gusto e qualcosa di inatteso in un miscuglio di suoni che spaziano dall’Italia all’America, da Justin Timberlake a Renato Zero, dai Planet Funk a Bob Marley, passando per Robbie Williams, Vasco Rossi e Rino Gaetano, fino alla discomusic e il pop elettronico degli anni ’80.

Sunday, 10 August 2014 – 10:39

Warning: Creating default object from empty value in taxonomy_term_page() (line 33 of /var/www/pressflow/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc).

Boston_t

Ven, 29/07/2011 – 13:50 — La Redazione

Grande musica al Boston_T Parterre di Piazza della Libertà a Firenze dovedomani sabato 30 luglio (inizio ore 21) dapprima si esibiranno i Brama Buriana (Ligabue Tribute Band) e successivamente, “suoneranno” i dj’s d iRadio Studio 54, capitanati dal patron Gheri Guido. La band Brama Buriana è nata nel gennaio 1993 e dal settembre del ‘

Stasera

Gio, 14/07/2011 – 21:41 — La Redazione

Abbinamenti arditi, una sfida al buon gusto e qualcosa di inatteso in un miscuglio di suoni che spaziano dall’Italia all’America, da Justin Timberlake a Renato Zero, dai Planet Funk a Bob Marley, passando per Robbie Williams, Vasco Rossi e Rino Gaetano, fino alla discomusic e il pop elettronico degli anni ’80.