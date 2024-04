microaree | Il Sito di Firenze

Wednesday, 28 May 2014 – 07:18

Mer, 23/02/2011 – 15:10 — Redazione Modena

In mattinata il personale della Polizia di Stato, unitamente a uomini della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo di alcuni microaree abitate da nomadi. In tutti i campi interessati dai controlli (via Fossamonda, via Confine 39-41, via Danimarca) sono stati identificati tutti i presenti e verificata la loro legittimità alla permanenza nei campi e sono stati effettuati accertamenti alle autovetture in sosta. Sono state controllate circa una cinquantina di persone, delle quali 36 con precedenti penali, ma in regola con la normativa di permanenza.

