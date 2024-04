Tramvia, Torselli (FdI-AN): " Temporary store per le attività penalizzate dai cantieri" | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Linee 2 e 3

Mer, 23/07/2014 – 11:40

"Utilizzare fondi di proprietà comunale ed installare strutture mobili e tenso-strutture a ridosso dei cantieri più duraturi dei lavori per le linee 2 e 3 della tramvia, al fine di creare un vero e proprio circuito di Temporary Store da dare in gestione agli artigiani ed ai proprietari degli esercizi commerciali più penalizzati dai lavori tramviari". Questa la proposta di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale a Palazzo Vecchio che, su questo tema, ha presentato oggi una mozione. "Sul fatto che alcune attività commerciali saranno fortemente penalizzate dai lavori per la realizzazione delle linee 2 e 3 della tramvia – ha spiegato Torselli – ormai siamo tutti concordi, a prescindere dall’essere favorevoli o contrari alla tramvia stessa. Tocca all’amministrazione comunale cercare di rendere meno doloroso possibile il periodo di cantierizzazione, tenendo anche conto del periodo di forte crisi economica che stiamo vivendo. Ecco perché credo che una buona iniziativa potrebbe essere proprio quella di realizzare degli spazi espositivi e di vendita, utilizzando fondi di proprietà comunale e strutture mobili istallate nei pressi dei lavori, da dare in gestione agli esercenti più penalizzati, ovviamente senza aggravi di spese".

"Il circuito di Temporary Store – ha aggiunto Torselli – dovrebbe essere poi valorizzato dall’amministrazione comunale, organizzando eventi ed iniziative finalizzate a richiamare pubblico, di concerto con le associazioni di categoria che non credo siano contrarie ad un progetto del genere, anzi, loro stesse lo hanno proposto all’amministrazione comunale in un appello congiunto reso pubblico quest’oggi".

