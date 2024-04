Sviluppo di Peretola: i sindaci della Piana restano contrari | Il Sito di Firenze

Sunday, 13 July 2014 – 22:39

Incontro con Rossi

Chiesta una VAS

Ven, 11/07/2014 – 00:45 — La Redazione

Due ore di confronto dai toni civili, ma dove alla fine ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. È questo l’esito del confronto avvenuto ieri tra i sindaci della “Piana” e il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Tema dibattuto: l’annosa questione dello sviluppo dell’aeroporto di Firenze e la nuova pista. I sindaci dei comuni limitrofi a Firenze (Prato, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa) sono contrari allo sviluppo di Peretola e la prossima settimana sarà all’esame del Consiglio regionale toscano l’integrazione al PIT che contiene il potenziamento dello scalo. I sindaci hanno chiesto a Rossi maggiori rassicurazioni e tutele dal punto di vista ambientale: oltre all’aeroporto, nella Piana sono gia’ presenti e previste altre infrastrutture e opere come il futuro termovalorizzatore. Per questo i sindaci hanno condiviso la richiesta di svolgere una VAS (valutazione ambientale strategica) complessiva per l’area della Piana. Rossi si dice sereno: “gli equilibri ambientali non saranno sconvolti e si potrà conciliare la crescita dell’aeroporto senza che ci siano sviluppi distorsivi rispetto all’ambiente”.

