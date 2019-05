Mercoledì 5 Giugno in Piazza Ognissanti la Cena sotto le Stelle a favore di A.T.T.

Dom, 19/05/2019 - 12:21 — La redazione

Torna Mercoledì 5 Giugno 2019 in Piazza Ognissanti a Firenze la Cena sotto le Stelle a favore dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T.

Organizzata dall’Associazione Borgognissanti con il supporto dell’Agenzia Amaranto srl, l’evento è cresciuto nel tempo diventando un appuntamento importante e atteso.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, si svolge in una delle piazze più belle di Firenze che per una sera si trasforma in un salotto a cielo aperto per una cena che unisce la voglia di stare insieme e fare del bene.

Negli anni la città ha sempre risposto con grande partecipazione e interesse e l’edizione 2018 ha registrato il record delle oltre 800 persone presenti.

Sul palco, come sempre, Kagliostro a presentare una serata che vedrà la partecipazione di Letizia Dei e si preannuncia ricca di sorprese e novità.

Per partecipare è prevista un’offerta di 40 euro il cui ricavato sarà devoluto all’A.T.T. per ampliare le Cure Domiciliari Oncologiche e il progetto #Mai Soli, affinché nessun malato di tumore si possa sentire solo.

Info e prenotazioni: Paola Neri 335.6586211