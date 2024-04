Palpeggia donna e si masturba davanti a chi la soccorre: arrestato Peruviano | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:41

Piazza Alberti

Ven, 18/07/2014 – 14:11 — La Redazione

Un peruviano di 28 anni, con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia per violenza sessuale ed atti osceni. L’uomo, attorno alle 23 di ieri sera, ha più volte palpeggiato una donna mentre si trovava in piazza Alberti a Firenze. Fuggita nella vicina via Manara, ha chiesto aiuto a tre ragazze che si trovavano all’interno di un’auto in sosta. L’uomo ha seguito la donna fino a via Manara dove ha iniziato a masturbarsi davanti alla parte lesa e alle tre ragazze fino all’arrivo delle Forze dell’Ordine che hanno posto fine agli atti osceni del peruviano.

