"Berlusconi a Palazzo Vecchio da Renzi per parlare di Legge Elettorale" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 04:58

l’annuncio di forza italia

Lo dichiara il parlamentare di Fi Mario Mantovani

Mar, 07/01/2014 – 12:29 — La Redazione

"Berlusconi è pronto ad andare da Renzi a Palazzo Vecchio per discutere di Legge Elettorale" è quanto ha dichiarato il parlamentare Mario Mantovani (FI), ospite di KlausCondicio in onda sul canale You Tube. Mantovani ha detto che "Berlusconi è pronto, per il bene degli italiani, ad andare in quella bellissima città che è Firenze, per discutere con il segretario Pd e magari anche con Grillo della riforma elettorale che ci porterà al voto". In precedenza anche il capogruppo di Fi alla Camera ed ex ministro Renato Brunetta si era detto convinto di un "incontro tra i due leader".

