Sant'Orsola: scaduto il bando. Ci sono due offerte per la riqualificazione | Il Sito di Firenze

Monday, 04 August 2014 – 10:47

Il 6 giugno l’apertura delle buste

Ven, 30/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Sono due le offerte pervenute per la concessione dell’ex monastero di Sant’Orsola a Firenze. Alle ore 12 di ieri, termine ultimo per la presentazione delle offerte, si è dunque chiuso il bando per partecipare alla “procedura di affidamento in concessione di valorizzazione del complesso immobiliare di Sant’Orsola”, di proprietà della Provincia di Firenze.

L’amministrazione provinciale specifica che sono arrivate due offerte e che i plichi sigillati saranno aperti nel corso della seduta pubblica, prevista per venerdì 6 giugno alle ore 10, che si svolgerà a Palazzo Medici Riccardi, dopo la nomina della commissione di gara.

