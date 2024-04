Motociclista perde la vita sul circuito del Mugello | Il Sito di Firenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:48

Scarperia

Dom, 22/06/2014 – 00:03 — La Redazione

Massimiliano Davoli, 43 anni, ieri ha perso la vita durante le prove libere di moto (per appassionati e amatori) che si stavano svolgendo sul circuito del Mugello a Scarperia. Il centauro è uscito di pista ed è caduto dopo aver percorso tutta la via di fuga. Immediati i soccorsi allertati dal direttore di prova. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche ai medici che hanno tentato di rianimarlo, prima in pista e poi al centro medico presente all’interno dello stesso circuito, dove è deceduto. La moto dell’uomo, residente a Modena, è stata posta sotto sequestro.

