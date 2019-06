Anconella Garden: yoga nel verde, teatro, jazz e concerti

Mar, 18/06/2019 - 09:35 — La redazione

Yoga nel verde, teatro, jazz e concerti di mezzanotte nella settimana di Anconella Garden, nuovo spazio dell’Estate Fiorentina immerso nel parco di Firenze Sud (accesso da via di Villamagna 39/d).

Ogni sera, da martedì 18 a domenica 23 giugno, Anconella Garden sarà animato da un evento diverso, sempre a ingresso libero.

A partire da questa settimana, prende il via l’appuntamento martedì con lo yoga nel parco, dalle ore 18.30, a cura di Istituto Yoga Moksha. La serata di giovedì 20 giugno, invece, sarà a cura dell’Affratellamento di Ricorboli. In programma dalle ore 21.30 “Ottone Rosai a Villamagna”, letture di scritti di e su Rosai, per ripercorrere l’esperienza artistica del pittore negli anni Trenta, nello studio di via Villamagna (ex casotto del Dazio), facendolo diventare punto di incontro di pittori e scrittori. Attesi gli interventi di alcuni esperti tra cui Sonia Salsi, Luciana Somigli e Fabio Norcini, attualmente direttore artistico dello Studio Rosai di via Toscanella.

Venerdì 21 giugno alle ore 21 torna il jazz con il concerto di Filippo Lepri, alla tromba, e Amedeo Ronga al contrabbasso. Filippo Lepri ha conseguito il diploma in tromba alla Berklee di Boston, dopodiché ha trovato il suo habitat naturale negli small ensamble. Si è specializzato nei corsi di Siena Jazz e Umbria Jazz e ha al suo attivo diverse collaborazioni discografiche, jazzistiche e non solo. Lontano dai cliché, interpreta la musica di altri artisti partendo dalla semplice ricerca della melodia e compone brani originali durante le sue serate.

Sabato 22 giugno sarà festa fin dal mattino al parco, con “Un petalo per Margherita”, iniziativa di beneficenza in collaborazione con l’associazione Apos Toscana (dalle ore 11 alle ore 19). La musica tornerà, in chiave ancor più suggestiva, dalla mezzanotte in poi, con il concerto “I Notturnali”, presidio notturno con musica sperimentale a volume non impattante. Si tratta di un progetto sperimentale a cura del maestro Luigi Guarnieri, in collaborazione con Officine Croma, che prevede un’esecuzione musicale con strumenti autocostruiti, dall’impatto acustico minimo.

Chiude la settimana, domenica 23 giugno, il concerto jazz “Assolo: Il contrabbasso e le rane”, a cura di Bernardo Sacconi (primo set ore 18.45, secondo set ore 21.15).

La programmazione culturale di Anconella Garden è a cura del festival Diramazioni, che ha attivato una serie di prolifiche collaborazioni con le associazioni attive nel quartiere. Un cartellone in grado di crescere nel corso dei mesi, proprio grazie a queste sinergie, nel rispetto dei residenti e dell’ambiente del parco.

Nato nel 2000 come festival itinerante, pensato per gli spazi pubblici fiorentini da artisti, studenti e associazioni riunite, dal 2008 Diramazioni, a cura dell’associazione culturale Cambiamusica! Firenze, ha trovato una casa base nel Parco dell’Anconella, grazie alla collaborazione con l’Estate Fiorentina.

Ogni giorno, dalle 16 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu burger di manzo e di tonno, alette di pollo, frittura di mare con verdure, ma anche pizze, calzoni, covaccini e alternative vegetariane a prezzi pop. Per accontentare i gusti di tutta la grande famiglia Anconella.