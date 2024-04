Orchestra di Toscana Classica: oggi e domani sul podio Rodgers e Franceschi | Il Sito di Firenze

Sono lo statunitense Jason Ikeem Rodgers ed il fiorentino Gianni Franceschi i direttori selezionati nell’ambito della terz a edizione della Florence Conducting Masterclass, corso internazionale di direzione d’orchestra condotto da Giuseppe Lanzetta e promosso dall’Orchestra da Camera Fiorentina e dall’Orchestra Nazionale Artes con il sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Entrambi saranno sul podio dell’Orchestra di Toscana Classica oggi, (domenica 18 ) e domani (lunedì 19 maggio) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (ore 21 – biglietti 12/10/5 euro): due serate impreziosite dalla presenza di altri giovani talenti, tra gli altri i solisti Marco Pace al sassofono e Rossella Spinosa e Alessandro Calcagnile al pianoforte.

In programma l’ouverture da “La finta giardiniera” di Mozart, il “Concerto per sassofono contralto e orchestra d’archi op.109” di Aleksandr Glazunov, il “Concerto per pianoforte a 4 mani e Orchestra” di Leopold Kozeluch e la “Sinfonia N° 26” di Joseph Haydn.

Lunedì 19 maggio si terrà la premiazione. Grazie al contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Jason Ikeem Rodgers e Gianni Francesch i riceveranno due borse di studio di mille euro ciascuna nell’ambito del progetto “Avviamento al mondo del lavoro dei giovani musicisti nella produzione concertistica”. A consegnarle sarà il vicepresidente dell’Ente, Pierluigi Rossi Ferrini.

La stagione 2014 di Toscana Classica è organizzata con la direzione artistica di Giuseppe Lanzetta e con il sostegno di Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Banca CR Firenze e Comune di Firenze in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Polo Museale Fiorentino e Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Un ringraziamento all’Arcidiocesi di Firenze per l’ospitalità.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374. Info web www.orcafi.it.

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Toscana Classica, tel. 055-783374 – www.orcafi.it

Biglietti, riduzioni e sconti

Biglietto intero 12 euro. Biglietto ridotto (di legge) 10 euro.

“Carta Giò – Io studio a Firenze” Comune di Firenze, 5 euro.

Presentando un biglietto del Polo Museale Fiorentino, sconto del 30%.

Firenze Card, sconto del 20%.

Prevendite

Circuito Box Office: via delle Vecchie Carceri, 1 (Ex Murate – Firenze) – tel. 055 210804

Servizio prevendite anche presso le sedi nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21

Domenica 18 e lunedì 19 maggio – ore 21 – biglietto 12/10 euro

Auditorium S. Stefano al Ponte – Piazza Santo Stefano – Firenze

ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA

Direttori JASON IKEEM RODGERS e GIANNI FRANCESCHI

Selezionati alla 3° Florence Conducting Masterclass

Sassofono MARCO PACE

Pianisti ROSSELLA SPINOSA, ALESSANDRO CALCAGNILE

Musiche di W.A. Mozart, A. Glazunov, L. Kozeluk, F.J. Haydn

