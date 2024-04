Temporale su Firenze: salta centralina di Publiacqua, rubinetti a secco | Il Sito di Firenze

Wednesday, 02 July 2014 – 17:30

Prevista altra bomba d’acqua nella notte

Lun, 30/06/2014 – 00:31 — La Redazione

Il forte temporale e la pioggia di fulmini che si sono abbattuti su Firenze negli scorsi minuti hanno causato disagi alla circolazione e allagamenti. Interrotto in alcune zone della città il servizio idrico a causa di un fulmine che ha messo fuori uso una centralina di Publiacqua. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Intanto il Comune invita i cittadini a limitare l’uso dei veicoli sulle strade della città. Per la notte le previsioni non sono affatto incoraggianti: una seconda bomba d’acqua potrebbe rovesciarsi sulla città con pioggia fino a 80 millimetri ed una punta di 50 in un’ora.

