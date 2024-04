Fiorentina – Juventus: risultato finale 0 a 1 – Viola eliminati dall'Europa League | Il Sito di Firenze

Fiorentina – Juventus, ottavi di Europa League, stadio Artemio Franchi di Firenze. Ci siamo. Finalmente dopo settimane di discussioni e polemiche, sarà il campo a parlare.

Firenze abbraccia idealmente la sua squadra. Negozi chiusi in anticipo, gente che fin dalle prime ore del mattino ha iniziato a vagare attorno al Comunale. Atmosfera surreale, ovattata, voci basse. Oggettivamente l’impresa sembra quasi impossibile, ma il sogno culla nelle menti dei gigliati.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina – Juventus, gara valida per gli ottavi di ritorno di Europa League 2013 – 2014:

Fiorentina (3-5-1-1): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, Vargas; Ilicic, Gomez. A disp: Rosati, Roncaglia, Pasqual, Ambrosini, Joaquin, Matri. All.Montella.

Indisponibili: Rossi, Mati Fernandez, Compper. Diffidati: Pizarro, Rodriguez, Bakic, Fernandez, Cuadrado

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp: Storari, Lichsteiner, Padoin, Osvaldo, Vucinic, Mattiello, Romagna. All.Conte.

Diffidati: Vidal.

Arbitro: Howard Webb (Inghilterra). Assistenti Michael Mullarkey (ENG) e Darren Cann (ENG), giudici di porta Andre Marriner (ENG) e Lee Mason (ENG), quarto uomo Jake Collin (ENG), delegato UEFA Steen Dahrup (DEN), osservatore dell’arbitro Oguz Sarvan (TUR).

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio la Fiorentina. Al 1′ Bonucci stende Gomez sulla trequarti, ma i Viola non sfruttano la punizione. Al 2′ Borja serve Ilicic che da fuori area manca il bersaglio (palla alla sinistra di Buffon). Al 3′ Gomez viene servito da Borja Valero che entra in area e conclude: palla fuori di un soffio. Al 4′ Cuadrado mette un rasoterra in area di porta, ma nessun Viola è pronto al tap-in: inizio travolgente della Fiorentina. Al 7′ Llorente colpisce di testa da centroarea, palla a lato. Al 12′ conclusione di Gomez da fuori area, palla fuori. È la Fiorentina che fa la partita, ma quando i bianconeri avanzano grazie alle pennellate di Pirlo, fanno paura. Al 19′ Tevez entra ina rea dalla destra e prova a mettere un rasoterra in mezzo, intercetta Savic. Al 22′ Pogba, servito con un lancio lungo, aggancia in area e tenta il pallonetto sul secondo palo: sfera abbondantemente fuori. Al 24′ Pogba schiaccia di testa, grande risposta di Neto, ma c’era fuorigioco. Al 28′ Pizarro conclude da 20 metri, palla fuori di pochissimo. Conclusione di Tevez al 29′, blocca a terra Neto. Al 31′ giallo per Gonzalo che trattiene ripetutamente Tevez, diffidato salterà l’eventuale quarto di finale. Al 38′ Llorente serve Tevez con un retropassaggio al volo che spedisce alto. Al 39′ Ilicic ruba palla, si presenta al limite e da posizione centrale spedisce altissimo colpendo di destro: occasione gettata alle ortiche. Altro tiro di Tevez dal limite al 43′, blocca Neto centralmente. Scocca il 45′, Webb non dà recupero e termina il primo tempo. Fiorentina – Juventus: risultato parziale 0 a 0.

Inizia la ripresa, nessun cambio negli spogliatoi. Pronti via e la Juventus appare più determinata e meno attendista. Al 2′ Pizarro resta a terra infortunato, al 3′ entra al suo posto Ambrosini. Al 5′ Vidal stende Cuadrado al limite dell’area, giallo per il bianconero che salterà l’eventuale quarto di finale a causa della diffida. La punizione è invitante, calcia al 7′ che appoggia tra le braccia di Buffon che ringrazia. Al 9′ Tomovic, in area, riceve una respinta della difesa, ma tergiversa e l’azione sfuma. Ammonito Cuadrado al 10′ per fallo su Pogba, anche lui era diffidato. Al 12′ Cuadrado tira dalla distanza, respinge Buffon. Al 14′ occasione per Vidal che in area manda alto di testa. Al 17′ Gomez viene ottimamente servito in area da B. Valero, ma perde il tempo: chance sprecata. Al 18′ fuori Gomez, dentro Matri. Pericolo al 19′ con Pogba che tenta la rovesciata su un corner. Al 24′ Gonzalo stende Llorente al limite dell’area, secondo giallo sacrosanto e Fiorentina in 10. Il calcio di punizione è sulla mattonella giusta per Pirlo che al 26′ porta la Juventus in vantaggio con un tiro che si insacca al sette. Fiorentina 0 – Juventus 1. Al 27′ fuori Ilicic, dentro Roncaglia, cambi ultimati per la Fiorentina. Al 31′ Lichtsteiner prende il posto di Isla. Occasione per Tevez che al 32 spreca il facile 2 a 0 spedendo in bocca a Neto con un colpo di testa da centro area. La Fiorentina appare incapace di trovare la rete dell’1 a 1 che aprirebbe le porte verso i supplementari, mentre il 2 a 0 per la Juventus sembra poter arrivare da un momento all’altro, la pressione bianconera è costante e i Viola si difendono con affanno. Al 42′ Osvaldo prende il posto di Llorente. Scocca il 45′, Vidal sbaglia un gol fatto e Webb assegna 4′ di recupero. Giallo per Neto e Tevez a pochi secondi dalla fine.

Triplice fischio finale: Fiorentina – Juventus: risultato finale 0 a 1.

Termina la partita e termina l’avventura della Fiorentina in Europa League che esce a testa alta dopo aver onorato la competizione. Rimane il rammarico per le tante occasioni sprecate nel primo tempo: troppi i tiri da posizione favorevole finiti fuori dallo specchio della porta.

Segui @ilsitodifirenze



Fiorentina – Juventus, ottavi di Europa League, stadio Artemio Franchi di Firenze. Ci siamo. Finalmente dopo settimane di discussioni e polemiche, sarà il campo a parlare.

Firenze abbraccia idealmente la sua squadra. Negozi chiusi in anticipo, gente che fin dalle prime ore del mattino ha iniziato a vagare attorno al Comunale. Atmosfera surreale, ovattata, voci basse. Oggettivamente l’impresa sembra quasi impossibile, ma il sogno culla nelle menti dei gigliati.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina – Juventus, gara valida per gli ottavi di ritorno di Europa League 2013 – 2014:

Fiorentina (3-5-1-1): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, Vargas; Ilicic, Gomez. A disp: Rosati, Roncaglia, Pasqual, Ambrosini, Joaquin, Matri. All.Montella.

Indisponibili: Rossi, Mati Fernandez, Compper. Diffidati: Pizarro, Rodriguez, Bakic, Fernandez, Cuadrado

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp: Storari, Lichsteiner, Padoin, Osvaldo, Vucinic, Mattiello, Romagna. All.Conte.

Diffidati: Vidal.

Arbitro: Howard Webb (Inghilterra). Assistenti Michael Mullarkey (ENG) e Darren Cann (ENG), giudici di porta Andre Marriner (ENG) e Lee Mason (ENG), quarto uomo Jake Collin (ENG), delegato UEFA Steen Dahrup (DEN), osservatore dell’arbitro Oguz Sarvan (TUR).

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio la Fiorentina. Al 1′ Bonucci stende Gomez sulla trequarti, ma i Viola non sfruttano la punizione. Al 2′ Borja serve Ilicic che da fuori area manca il bersaglio (palla alla sinistra di Buffon). Al 3′ Gomez viene servito da Borja Valero che entra in area e conclude: palla fuori di un soffio. Al 4′ Cuadrado mette un rasoterra in area di porta, ma nessun Viola è pronto al tap-in: inizio travolgente della Fiorentina. Al 7′ Llorente colpisce di testa da centroarea, palla a lato. Al 12′ conclusione di Gomez da fuori area, palla fuori. È la Fiorentina che fa la partita, ma quando i bianconeri avanzano grazie alle pennellate di Pirlo, fanno paura. Al 19′ Tevez entra ina rea dalla destra e prova a mettere un rasoterra in mezzo, intercetta Savic. Al 22′ Pogba, servito con un lancio lungo, aggancia in area e tenta il pallonetto sul secondo palo: sfera abbondantemente fuori. Al 24′ Pogba schiaccia di testa, grande risposta di Neto, ma c’era fuorigioco. Al 28′ Pizarro conclude da 20 metri, palla fuori di pochissimo. Conclusione di Tevez al 29′, blocca a terra Neto. Al 31′ giallo per Gonzalo che trattiene ripetutamente Tevez, diffidato salterà l’eventuale quarto di finale. Al 38′ Llorente serve Tevez con un retropassaggio al volo che spedisce alto. Al 39′ Ilicic ruba palla, si presenta al limite e da posizione centrale spedisce altissimo colpendo di destro: occasione gettata alle ortiche. Altro tiro di Tevez dal limite al 43′, blocca Neto centralmente. Scocca il 45′, Webb non dà recupero e termina il primo tempo. Fiorentina – Juventus: risultato parziale 0 a 0.

Inizia la ripresa, nessun cambio negli spogliatoi. Pronti via e la Juventus appare più determinata e meno attendista. Al 2′ Pizarro resta a terra infortunato, al 3′ entra al suo posto Ambrosini. Al 5′ Vidal stende Cuadrado al limite dell’area, giallo per il bianconero che salterà l’eventuale quarto di finale a causa della diffida. La punizione è invitante, calcia al 7′ che appoggia tra le braccia di Buffon che ringrazia. Al 9′ Tomovic, in area, riceve una respinta della difesa, ma tergiversa e l’azione sfuma. Ammonito Cuadrado al 10′ per fallo su Pogba, anche lui era diffidato. Al 12′ Cuadrado tira dalla distanza, respinge Buffon. Al 14′ occasione per Vidal che in area manda alto di testa. Al 17′ Gomez viene ottimamente servito in area da B. Valero, ma perde il tempo: chance sprecata. Al 18′ fuori Gomez, dentro Matri. Pericolo al 19′ con Pogba che tenta la rovesciata su un corner. Al 24′ Gonzalo stende Llorente al limite dell’area, secondo giallo sacrosanto e Fiorentina in 10. Il calcio di punizione è sulla mattonella giusta per Pirlo che al 26′ porta la Juventus in vantaggio con un tiro che si insacca al sette. Fiorentina 0 – Juventus 1. Al 27′ fuori Ilicic, dentro Roncaglia, cambi ultimati per la Fiorentina. Al 31′ Lichtsteiner prende il posto di Isla. Occasione per Tevez che al 32 spreca il facile 2 a 0 spedendo in bocca a Neto con un colpo di testa da centro area. La Fiorentina appare incapace di trovare la rete dell’1 a 1 che aprirebbe le porte verso i supplementari, mentre il 2 a 0 per la Juventus sembra poter arrivare da un momento all’altro, la pressione bianconera è costante e i Viola si difendono con affanno. Al 42′ Osvaldo prende il posto di Llorente. Scocca il 45′, Vidal sbaglia un gol fatto e Webb assegna 4′ di recupero. Giallo per Neto e Tevez a pochi secondi dalla fine.

Triplice fischio finale: Fiorentina – Juventus: risultato finale 0 a 1.

Termina la partita e termina l’avventura della Fiorentina in Europa League che esce a testa alta dopo aver onorato la competizione. Rimane il rammarico per le tante occasioni sprecate nel primo tempo: troppi i tiri da posizione favorevole finiti fuori dallo specchio della porta.

Segui @ilsitodifirenze