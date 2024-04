Cecina, fanno sesso nel confessionale del Duomo. Arrestati | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 10:18

dalla toscana

La coppia di Rosignano ha aggredito i carabinieri intervenuti

Mar, 16/04/2013 – 09:41 — La Redazione

Facevano sesso nel confessionale del duomo di Cecina (Livorno), per questo oggi pomeriggio una coppia di Rosignano, 32 anni lui e 29 lei, e’ stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri e denunciata per atti osceni in luogo pubblico. A chiamare i carabinieri e’ stato un fedele che, entrato in chiesa per pregare, ha sentito provenire dal confessionale gemiti inequivocabili. I militari subito intervenuti in duomo si sono diretti verso il confessionale e hanno sorpreso i due seminudi mentre stavano consumando un amplesso. Alla richiesta dei carabinieri di ricomporsi e rivestirsi immediatamente, i due hanno aggredito i militari e ne e’ nata una colluttazione. I carabinieri, oltre alla denuncia per atti osceni, hanno cosi’ provveduto all’arresto della coppia per resistenza a pubblico ufficiale.

