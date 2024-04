Lavori urgenti alla Fi-Pi-Li: stasera chiusura notturna di viale Etruria | Il Sito di Firenze

Friday, 16 May 2014 – 11:46

Viabilità

Gio, 15/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Questa notte viale Etruria sarà chiuso in direzione uscita città. Il provvedimento, che sarà in vigore dalle 21 di stasera, giovedì 15, alle 6 di venerdì 16 maggio, è necessario per consentire l’esecuzione di lavori urgenti da parte servizio di gestione e manutenzione della Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li. Il tratto interessato è quello compreso da via Livorno all’inizio della Fi-Pi-Li nella direzione uscita da Firenze. Deviazioni saranno segnalate sul posto.

