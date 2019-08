Oggi a Firenze allerta gialla: rischio temporali forti dalle 13 alle 21

Sab, 24/08/2019 - 00:01 — La redazione

Codice giallo per rovesci e temporali oggi a Firenze, sabato 24 agosto, dalle 13 alle 21.

Lo ha segnalato ieri il Centro funzionale regionale (Cfr) nel bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Sarà una doppia allerta: alla possibilità di temporali violenti è associato il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico