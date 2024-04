Bottino pieno a San Marco Vecchio, svaligiate tre casseforti | Il Sito di Firenze

Thursday, 26 June 2014 – 04:02

ladri

Mar, 24/06/2014 – 12:12 — La Redazione

Svaligiate tre casseforti in una villa di Firenze la notte scorsa, in vicolo di San Marco Vecchio. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari,hanno forzato la porta finestra di un balcone al primo piano e, una volta all’interno, hanno aperto tre casseforti portando via numerosi pezzi di pregiata argenteria. Da quantificare il valore del bottino. Sull’episodio indaga la polizia.

