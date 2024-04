A Ferragosto la IV edizione di “Castelli di sabbia” in riva all’Arno | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 09:32

Aperte le iscrizioni

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 11/08/2014 – 18:26 — La Redazione

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione del torneo “Castelli di Sabbia” che si terrà il giorno di Ferragosto, venerdì 15 agosto, presso lo spazio estivo “Easy Living. La spiaggia sull’Arno”, tra lungarno Serristori e terrazza Poggi di Firenze (iscrizioni gratuite a comunicazione@piazzart.com. Scrivere i dati e il numero dei partecipanti e il nome della squadra). “Per passare il giorno di Ferragosto – ha detto Piero Iervolino dell’associazione PiazzaArt – in città in modo divertente come se si fosse al mare”.

La gara consiste nel costruire un castello a tema libero. Inizierà alle ore 15.30 e le opere devono essere terminate entro le 18.30. A fine gara la giuria – composta da 5 persone – decreterà il vincitore della quarta edizione (primo, secondo e terzo classificato). Oltre alla sabbia si potranno utilizzare anche legno e plastica “ma usati in piccola percentuale – si legge nel regolamento – e senza che abbiano la funzione di elemento portante”. Le squadre saranno composte da un minimo di 3 a un massimo di 10 persone. Tra i componenti della squadra la persona di maggiore età assumerà il ruolo di “Mastro di Castello”. La giuria terrà conto dei seguenti elementi: grandezza dell’opera, ornamenti, particolari architettonici e originalità.

Il ristorante sull’Arno a Ferragosto sarà aperto, sia a pranzo che a cena, con menù speciali di pesce a prezzi economici: zuppa di moscardini, molluschi e frutti di mare; caciucco alla livornese, fritto di mare; linguine alle vongole, tagliata di tonno e pesce spada alla griglia. Durante tutto il giorno la spiaggia urbana sarà attrezzata al meglio: sdraio da mare e i lettini gratuiti, la possibilità di utilizzare la doccia in riva all’Arno e lo chalet sull’Arno aperto tutto il giorno. Si potrà giocare a bocce, a pallavolo e utilizzare tutte le strutture della “spiaggia sull’Arno” a ingresso libero e gratuito.

Tutti gli eventi di "PiazzArt" si possono seguire su Facebook sul profilo Associazione PiazzArt Easy Living è aperto tutti i giorni con orario 10.00 – 1.30. Per info su Castelli di Sabbia (334/8695026).

Thursday, 14 August 2014 – 09:32

Aperte le iscrizioni

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 11/08/2014 – 18:26 — La Redazione

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione del torneo “Castelli di Sabbia” che si terrà il giorno di Ferragosto, venerdì 15 agosto , presso lo spazio estivo “Easy Living. La spiaggia sull’Arno”, tra lungarno Serristori e terrazza Poggi di Firenze (iscrizioni gratuite a comunicazione@piazzart.com. Scrivere i dati e il numero dei partecipanti e il nome della squadra). “Per passare il giorno di Ferragosto – ha detto Piero Iervolino dell’associazione PiazzaArt – in città in modo divertente come se si fosse al mare”.

La gara consiste nel costruire un castello a tema libero. Inizierà alle ore 15.30 e le opere devono essere terminate entro le 18.30. A fine gara la giuria – composta da 5 persone – decreterà il vincitore della quarta edizione (primo, secondo e terzo classificato). Oltre alla sabbia si potranno utilizzare anche legno e plastica “ma usati in piccola percentuale – si legge nel regolamento – e senza che abbiano la funzione di elemento portante”. Le squadre saranno composte da un minimo di 3 a un massimo di 10 persone. Tra i componenti della squadra la persona di maggiore età assumerà il ruolo di “Mastro di Castello”. La giuria terrà conto dei seguenti elementi: grandezza dell’opera, ornamenti, particolari architettonici e originalità.

Il ristorante sull’Arno a Ferragosto sarà aperto, sia a pranzo che a cena, con menù speciali di pesce a prezzi economici: zuppa di moscardini, molluschi e frutti di mare; caciucco alla livornese, fritto di mare; linguine alle vongole, tagliata di tonno e pesce spada alla griglia. Durante tutto il giorno la spiaggia urbana sarà attrezzata al meglio: sdraio da mare e i lettini gratuiti, la possibilità di utilizzare la doccia in riva all’Arno e lo chalet sull’Arno aperto tutto il giorno. Si potrà giocare a bocce, a pallavolo e utilizzare tutte le strutture della “spiaggia sull’Arno” a ingresso libero e gratuito.

Tutti gli eventi di "PiazzArt" si possono seguire su Facebook sul profilo Associazione PiazzArt Easy Living è aperto tutti i giorni con orario 10.00 – 1.30. Per info su Castelli di Sabbia (334/8695026).