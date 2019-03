Artigianato, nasce la community degli artigiani fiorentini. On-line il sito "Firenze Creativa"

Mar, 26/03/2019 - 00:46 — La redazione

Firenze che crea, che produce bellezza attraverso i secoli e che oggi la proietta nel mondo attraverso il web, senza più barriere. “Firenze Creativa” è questo, un sito che va oltre la vetrina e racconta la storia, i luoghi e i protagonisti di una tradizione che si tramanda nel tempo e che continua a vivere cambiando abito ma non sostanza.

Il progetto è promosso dal Comune di Firenze e realizzato in collaborazione con Artex- Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana. Obiettivo: creare una comunità creativa in tutta l’area metropolitana, per promuovere e valorizzare le attività artigiane e i centri di formazione e rafforzare il collegamento tra istituzioni, associazioni e privati. Un passo importante anche per rafforzare la candidatura di Firenze a Città Creativa UNESCO

Per fare parte di questa grande rete basta iscriversi alla community e partecipare ai singoli eventi e progetti. Sul sito è possibile accedere al bando del Comune di Firenze, sempre aperto, e fare domanda. I partecipanti avranno così la possibilità di essere coinvolti negli eventi di valorizzazione e promozione

“Stiamo disegnando, e allo stesso tempo promuovendo, l’universo creativo di Firenze e dell’area metropolitana - spiega Giovanni Lamioni, presidente di Artex - Firenze Creativa sarà un catalizzatore di energie, un megafono per le nostre realtà, e fornirà gli strumenti per concretizzare tutti i progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione del nostro patrimonio creativo, dalle botteghe artigiane ai centri di formazioni. Sarà anche un canale più snello e diretto con i soggetti attivi del territorio per facilitare l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni e eventi”

Primo appuntamento della community è Manifatture Fiorentine aperte, l’11 e il 12 maggio. Due giorni di incontri, dimostrazioni, workshop dedicati alla scoperta dei luoghi, delle imprese, degli attori e di tutto ciò che ruota intorno al mondo della creatività a Firenze. E’ possibile partecipare iscrivendosi sul sito nell’area dedicata all’evento.

“Non solo un weekend di ‘Manifatture aperte’ per raccontare la storia delle botteghe fiorentine a cittadini e turisti – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re -, ma anche una piattaforma permanente su un sito dedicato dell’Amministrazione comunale al quale collaboreranno tutti i protagonisti del mondo dell’artigianato. Un modo per avere in mappa tutto l’anno le realtà creative della nostra città, che potranno così essere ricercate da cittadini a turisti per andare alla scoperta degli artigiani fiorentini e dei vari centri di formazione”