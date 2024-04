Dalla creazione ai tablet, la mostra di Anna Guarnieri a I Gigli | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:19

centro commerciale

Dal 1° al 14 agosto Anna Maria Guarnieri presenterà “Dalla creazione al tablet”, la nuova mostra che sarà esposta in Corte dell’Oste

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 31/07/2013 – 12:29 — La Redazione

"Dalla Creazione al Tablet" è la nuova mostra della pittrice Anna Maria Guarnirei che sarà allestita, in Corte dell’Oste al centro commerciale I GIGLI, da giovedì 1° al 14 agosto. "Dalla Creazione al Tablet" è un excursus storico tra la fede, la conoscenza e l’arte delle civiltà del globo.. Con le nuove opere Anna Maria Guarnirei intende far comprendere "che non dobbiamo fare dei passi sperando che un giorno ci porteranno ad uno scopo, ma che ogni passo deve essere uno scopo, nello stesso tempo in cui ci porta avanti e, se ci guardiamo di tanto in tanto indietro, scopriremo certamente le orme di un nostro lungo cammino".

Segui @ilsitodifirenze

Monday, 01 September 2014 – 13:19

centro commerciale

Dal 1° al 14 agosto Anna Maria Guarnieri presenterà “Dalla creazione al tablet”, la nuova mostra che sarà esposta in Corte dell’Oste

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 31/07/2013 – 12:29 — La Redazione

"Dalla Creazione al Tablet" è la nuova mostra della pittrice Anna Maria Guarnirei che sarà allestita, in Corte dell’Oste al centro commerciale I GIGLI, da giovedì 1° al 14 agosto. "Dalla Creazione al Tablet" è un excursus storico tra la fede, la conoscenza e l’arte delle civiltà del globo.. Con le nuove opere Anna Maria Guarnirei intende far comprendere "che non dobbiamo fare dei passi sperando che un giorno ci porteranno ad uno scopo, ma che ogni passo deve essere uno scopo, nello stesso tempo in cui ci porta avanti e, se ci guardiamo di tanto in tanto indietro, scopriremo certamente le orme di un nostro lungo cammino".

Segui @ilsitodifirenze