Fiorentina: Wolski al Bari, Roncaglia verso il Genoa. Oggi sorteggi di E.L. | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 14:15

Domani la 1a di campionato

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 29/08/2014 – 02:22 — La Redazione

Ieri la Fiorentina ha ceduto in prestito al Bari il calciatore polacco Rafal Wolski, mentre Roncaglia dovrebbe andare in prestito al Genoa (oggi ci dovrebbero essere le visite mediche e la firma del contratto).

Restano aperte le trattative in entrata per i centrocampisti Fernando (del Montpellier) e Stambouli (dello Shakhtar).

Oggi la Fiorentina svolgerà l’allenamento di rifinitura e nel pomeriggio partirà alla volta di Roma dove domani alle 20:45 debutterà in Campionato contro i giallorossi.

Alle 13 i sorteggi dei gironi di Europa League 2014 – 2015. I Viola nell’urna sono testa di serie. Di seguito le squadre che parteciperanno alla competizione.

Teste di serie

Siviglia (Spa) Inter (Ita) Tottenham (Ing) PSV Eindhoven (Ola) Napoli (Ita) Dinamo Kiev (Ucr) Villarreal (Spa) Fiorentina (Ita) FC Salisburgo (Aut) Metalist Kharkiv (Ucr) Lille (Fra)

FC Copenaghen (Dan)

Seconda fascia

Steaua Bucurest (Rom) Standard Liegi (Bel) PAOK Salonicco (Gre) Celtic Glasgow (Sco) Besiktas (Tur) Wolfsburg (Ger) Bruges (Bel) Dnipro (Ucr) Trabzonspor (Tur) Panathinaikos (Gre) Sparta Praga (Cze)

B.Mönchengladbach (Ger)

Terza fascia

Everton (Ing) Young Boys (Svi) Dinamo Zagabria (Cro) FC Zurigo (Svi) Estoril Praia (Por) Legia Varsavia (Pol) Partizan Belgrado (Ser) Torino (Ita) Feyenoord (Ola) Guingamp (Fra) Saint-Étienne (Fra)

Rio Ave (Por)

Quarta fascia

Dinamo Mosca (Rus) FC Krasnodar (Rus) Rijeka (Cro) Lokeren (Bel) Asteras Tripolis (Gre) Slovan Bratislava (Svk) Apollon Limassol (Cip) Qarabağ Agdam (Aze) HJK Helsinki (Fin) Astra Giurgiu (Rom) Dinamo Minsk (Bie)

AaB Aalborg (Dan)

Monday, 01 September 2014 – 14:15

Domani la 1a di campionato

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 29/08/2014 – 02:22 — La Redazione

Ieri la Fiorentina ha ceduto in prestito al Bari il calciatore polacco Rafal Wolski, mentre Roncaglia dovrebbe andare in prestito al Genoa (oggi ci dovrebbero essere le visite mediche e la firma del contratto).

Restano aperte le trattative in entrata per i centrocampisti Fernando (del Montpellier) e Stambouli (dello Shakhtar).

Oggi la Fiorentina svolgerà l’allenamento di rifinitura e nel pomeriggio partirà alla volta di Roma dove domani alle 20:45 debutterà in Campionato contro i giallorossi.

Alle 13 i sorteggi dei gironi di Europa League 2014 – 2015. I Viola nell’urna sono testa di serie. Di seguito le squadre che parteciperanno alla competizione.

Teste di serie

Siviglia (Spa) Inter (Ita) Tottenham (Ing) PSV Eindhoven (Ola) Napoli (Ita) Dinamo Kiev (Ucr) Villarreal (Spa) Fiorentina (Ita) FC Salisburgo (Aut) Metalist Kharkiv (Ucr) Lille (Fra)

FC Copenaghen (Dan)

Seconda fascia

Steaua Bucurest (Rom) Standard Liegi (Bel) PAOK Salonicco (Gre) Celtic Glasgow (Sco) Besiktas (Tur) Wolfsburg (Ger) Bruges (Bel) Dnipro (Ucr) Trabzonspor (Tur) Panathinaikos (Gre) Sparta Praga (Cze)

B.Mönchengladbach (Ger)

Terza fascia

Everton (Ing) Young Boys (Svi) Dinamo Zagabria (Cro) FC Zurigo (Svi) Estoril Praia (Por) Legia Varsavia (Pol) Partizan Belgrado (Ser) Torino (Ita) Feyenoord (Ola) Guingamp (Fra) Saint-Étienne (Fra)

Rio Ave (Por)

Quarta fascia

Dinamo Mosca (Rus) FC Krasnodar (Rus) Rijeka (Cro) Lokeren (Bel) Asteras Tripolis (Gre) Slovan Bratislava (Svk) Apollon Limassol (Cip) Qarabağ Agdam (Aze) HJK Helsinki (Fin) Astra Giurgiu (Rom) Dinamo Minsk (Bie)

AaB Aalborg (Dan)