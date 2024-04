Liberazione Firenze, Toccafondi: "Grati a chi ha dato la vita per la nostra libertà" | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 09:30

Visita ai Falciani

Lun, 11/08/2014 – 19:29 — La Redazione

"La giornata della Liberazione è un momento di riconciliazione, di unità, concordia e libertà. Per questo abbiamo ricordato chi ha lottato e perso la vita per la nostra libertà, che fossero giovani partigiani o soldati di altre nazioni". Lo ha detto il coordinatore regionale del Nuovo Centro Destra toscano, Gabriele Toccafondi, che oggi ha preso parte alle celebrazioni per il 70esimo anniversario della Liberazione di Firenze, prima al monumento ai caduti in piazza dell’Unita’ Italiana, poi – con una delegazione del partito – al cimitero americano dei Falciani, dove il coordinatore Ncd ha deposto una corona in memoria dei caduti statunitensi.

"Nel sacrario dei Falciani – ricorda Toccafondi – riposano più di 4000 militari e in una parete di granito, sono riportati i nomi dei circa 1400 militari Usa dispersi. Durante tutta la Campagna d’Italia i caduti americani furono oltre 31.000, con oltre 90.000 feriti e 10.000 dispersi. La nostra visita al cimitero – prosegue il coordinatore Ncd – è un’occasione per ricordare tutti questi giovani soldati, che sacrificarono la loro vita per restituire la libertà al popolo italiano".

“Come ogni anno, oltre a partecipare alle celebrazioni ufficiali del Comune – ha aggiunto Toccafondi – abbiamo voluto portare, il nostro saluto al Cimitero dei Falciani, dove come Nuovo Centrodestra abbiamo deposto una corona di fiori. La distesa di croci bianche del cimitero statunitense è l’esempio più chiaro del sacrificio di migliaia di giovani che hanno dato la loro vita per la nostra libertà, salvando l’Italia dalla dittatura".

