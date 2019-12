Stadio Fiorentina: scaduti i termini per le osservazioni alla variante Mercafir

Ven, 27/12/2019 - 16:48 — Donato Mongatti

Il 27 novembre scorso è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'adozione con procedura semplificata della variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze sull'area Mercafir (approvata dal Consiglio comunale il 25 novembre) dove è prevista la realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina ed opere commesse per 30.500 metri quadrati.

Sono dunque scaduti i 30 giorni di tempo stabiliti per le osservazioni al provvedimento (ovvero eventuali considerazioni in merito all'atto urbanistico, che richiedono modifiche, integrazioni, precisazioni o correzioni). Adesso il Comune di Firenze, qualora fossero state presentate delle osservazioni, procederà alle controdeduzioni alle stesse (accogliendole o respingendole) dopodiché si provvederà all'approvazione definitiva della variante urbanistica.

È bene ricordare che con questo atto, rispetto a quanto prevede lo strumento urbanistico vigente, non si mutano le destinazioni d'uso previste, né le superfici edificabili delle stesse. L'aspetto principale della variante è la alienazione (vendita) di parte del comparto sud (di proprietà comunale) tramite bando pubblico che, a seguito di perizia estimativa, è stato fissato in 22 milioni di euro di base d'asta. Ecco perché il periodo di tempo per arrivare all'approvazione definitiva sarà assai celere e ad inizio 2020, come ribadito dal Sindaco Dario Nardella, Palazzo Vecchio potrà pubblicare il bando per la vendita dell'area destinata ad accogliere il nuovo stadio della Fiorentina, 18.300 mq di commerciale, 8.000 mq di direzionale e 4.200 mq di turistico-ricettivo (rimodulabili in ragione del 20% sui 30.500 totali in base all'art.77, comma 1.4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico).

