Coronavirus, stabili condizioni dei due contagiati in Toscana

Mer, 26/02/2020 - 11:40 — La redazione

Sarebbero stabili le condizioni dell'imprenditore fiorentino di 63 anni ricoverato all'ospedale di Ponte a Niccheri, risultato positivo al test sul coronavirus. Lo si apprende dall'Asl Toscana centro. Stabili anche le condizioni del 49enne di Pescia ricoverato a Pistoia, che avrebbe contratto il virus durante un soggiorno di lavoro a Codogno, focolaio italiano del Covid-19. Il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, spiega all'Ansa di aver parlato stamani con la famiglia del 49enne che "mi ha contattato dicendomi che l'uomo è tranquillo e che sono in attesa delle ordinanze dell'Asl per quanto riguarda il comportamento da seguire per la quarantena".