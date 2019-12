Open Day Four Season, 9mila presenze. Raccolti oltre 73mila euro

Lun, 16/12/2019 - 12:05 — La redazione

Si è concluso magnificamente anche quest’anno al Four Seasons di Firenze, l ’Open Day” per la raccolta di fondi da destinare alla neonata “Patrizio Cipollini Foundation”, che nasce con l’obiettivo di portare avanti progetti cari al primo direttore del Four Seasons Firenze Patrizio Cipollini, scomparso quest’anno, ideatore dell’Open Day e di molte altre inizative benefiche organizzate dall’Hotel. In questo caso, il ricavato dell’Open Day finanzierà alcune borse di studio che andranno a supportare il percorso di ragazzi dell’Istituto Alberghiero F.lli Pieroni di Barga, frequentato dallo stesso Patrizio Cipollini – e al quale lui stesso era molto legato – da sempre grande sostenitore dell’importanza di una buona formazione per una carriera nel turismo d’eccellenza.

Quest’anno ben 9000 visitatori da tutta la Toscana e non solo hanno varcato i cancelli dell’hotel fiorentino, numero che testimonia la crescita di interesse per questa iniziativa. Le donazioni raccolte hanno raggiunto la straordinaria cifra record di oltre 73.000 euro e tutti hanno partecipato attivamente e con un entusiasmo mai visto prima.

Una domenica pre-natalizia durante la quale il Giardino della Gherardesca è rimasto aperto al pubblico dalle 10 alle 16. Migliaia di persone hanno generosamente contribuito alla riuscita della 12° edizione di questo evento di solidarietà che è diventato l’appuntamento prenatalizio più importante della città.

Ad intrattenere durante la musica di Radio Toscana in diretta, ed a deliziare i presenti le prelibatezze gastronomiche come polenta di granturco, necci, caldarroste, specialità della Garfagnana ed altro ancora, in cambio di una piccola donazione. A far divertire i più piccoli, ci hanno pensato la Compagnia di Babbo Natale, i “Bandierai degli Uffizi” e il “Corteo Storico della Repubblica Fiorentina”, il Coro Africano di Firenze, il Coro di Voci Bianche di Firenze e Scandicci e B-Original con i suoi laboratori. Presenti anche due presepi, di cui uno a grandezza naturale e uno artigianale in movimento, realizzati interamente a mano da Tommaso Nesi della Bottega dei Grassi Nesi.

Moltissime le famiglie con bambini che hanno fatto la fila per entrare, passeggiando per il parco tra gli alberi secolari e visitato i mercatini di Natale, sorseggiando una cioccolata calda, del buon vino e le specialità toscane dei ristoranti Borgo San Jacopo, Buca Lapi, The Cooking Touch, Fuor D'Acqua, Trattoria Mario, Trattoria Da Burde, Macelleria Fracassi, Il Pirata del Polpo di Piombino e il Palagio del Four Seasons. Presenti anche il Pizzaiolo Romualdo Rizzuti, Enoteca Pinchiorri insieme a Savini Tartufi e Olio Giachi e la new entry di quest’anno, l’Antico Vinaio con le sue schiacciate farcite famose in tutto il mondo.

Presenti, insieme al General Manager di Four Seasons Hotel Firenze Max Musto, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e la preside dell’Istituto Alberghiero F.lli Pieroni di Barga, Iolanda Bocci. Presenti anche Emma Cipollini, l’avvocato Massimo Aragiusto e Daniela Trovato, in rappresentanza della Four Seasons Hotels & Resorts, tra i soci fondatori della Patrizio Cipollini Foundation, che hanno presentato ufficialmente la fondazione, raccontandone lo scopo di finanziare progetti cari a Patrizio Cipollini, che spazieranno dall’istruzione, al supporto alla ricerca scientifica, dall’aiuto alle vittime di catastrofi naturali a quello di famiglie in difficoltà, e ad altre iniziative di beneficenza.