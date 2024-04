Saharawi, il Consiglio comunale accoglie i piccoli ambasciatori di pace | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 20:43

Palazzo Vecchio

Lun, 28/07/2014 – 12:28 — La Redazione

Il Consiglio comunale ha accolto questa mattina nella Sala dei Duegento di Palazzo Vecchio una delegazione di 14 bambini del Saharawi accompagnati dai loro maestri e da Abdellahi Mohamed Salem, rappresentante toscano della Repubblica Saharawi in esilio.

I bambini sono stati accolti dalla presidente del Consiglio comunale Caterina Biti, dal vicesindaco Cristina Giachi, dall’assessore alla Cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta Mantovani e dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci che ha consegnato ad ognuno di loro una maglia della Ginny Familiy run con la scritta “I più veloci, i più forti”. “Accogliamo molto volentieri i bambini del Saharawi – ha detto la presidente del Consiglio comunale Biti – anche per dare il segno di quanto la nostra città sia vicina al popolo saharawi”.

In Toscana questa estate sono arrivati 130 piccoli ambasciatori di pace invitati da Enti locali e associazioni sensibili nei confronti della causa di libertà del popolo saharawi, che dal 1975 vive una difficile situazione in seguito all’occupazione militare da parte del Marocco.

