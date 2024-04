Santa Croce: rubata una formella della porta centrale | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 18:16

Oggi la stima del danno

Lun, 16/06/2014 – 00:01 — La Redazione

Una pregiata formella in legno è stata rubata dalla porta centrale della basilica di Santa Croce di Firenze. Il furto è stato scoperto ieri mattina dal personale dell’Opera di Santa Croce.

“Abbiamo fatto denuncia ai Carabinieri e avvisato la Prefettura, il Sindaco e la soprintendenza – ha detto il presidente dell’Opera, Stefania Fuscagni – domani (oggi, ndr) – cercheremo di valutare il danno”.

La formella misura 30×80 cm, è in legno intagliato e rappresenta un fregio. La formella e’ fissata al portone con dei chiodi che i ladri potrebbero aver agito staccandoli dai punti di fissaggio.

La porta è originale. Nell’antichità era del Duomo di Firenze per il quale fu realizzata nel 1822, poi fu deciso di riadattarla e reinstallarla nella basilica di Santa Croce a cui fu donata e inaugurata nel 1903.

