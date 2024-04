Le ville e i giardini medicei patrimonio Unesco: iniziano le celebrazioni | Il Sito di Firenze

A meno di un anno dalla proclamazione, da parte dell’Unesco, delle Ville medicee toscane Patrimonio dell’Umanità, tra il 9 e l’11 maggio si terranno numerose celebrazioni dell’avvenimento.

Queste riguarderanno anche i cinque giardini e ville medicei di competenza del Polo Museale Fiorentino: la Villa medicea della Petraia, il giardino della Villa medicea di Castello, la Villa medicea di Cerreto Guidi, la Villa medicea di Poggio a Caiano e il Giardino di Boboli.

Il primo appuntamento è previsto per il 9 maggio all’auditorium di Sant’Apollonia, dove si svolgerà il Convegno internazionale di studi dal titolo “Le Ville e i Giardini medicei in Toscana nella Lista del Patrimonio Mondiale. I temi e le metodologie di gestione nelle esperienze internazionali e nazionali emergenti”.

Sabato 10 iniziaranno le celebrazioni vere e proprie con la scopertura della prima delle cinque targhe (uno per villa e giardino del Polo Museale Fiorentino entrati a far parte del Patrimonio dell’Umanità) nella Villa medicea di Poggio a Caiano; così come prenderanno il via le iniziative nella Villa medicea di Castello e della Petraia.

Inifine domenica 11, tra le ore 11 e le 11.30, saranno scoperte le targhe in ricordo dell’avvenimento negli altro quattro siti del Polo Museale Fiorentino, così come proseguiranno le celebrazioini nelle ville medicee di castello, della Petraia, di Cerreto Guidi e nel Giardino di Boboli.

A seguire il programma dettagliato delle iniziative.

VENERDI 9 MAGGIO

Auditorium di Sant’Apollonia, Via San Gallo 25/a, Firenze

Convegno internazionale di studi

Le Ville e i Giardini medicei in Toscana nella Lista del Patrimonio Mondiale. I temi e le metodologie di gestione nelle esperienze internazionali e nazionali emergenti

ore 9.30 Saluti Sara Nocentini, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Toscana

ore 10.00 Prima Sessione

Le Ville e i Giardini della Lista del Patrimonio Mondiale. Le esperienze internazionali e nazionali a confronto

Relatori:

Michael Rohde, Stiftung Preussische Schloesser und Gärten Berlin-Brandenburg

Gartendirektion The Prussian gardens – research, maintenance, monument methodology, restoration and conveyance

Monica Luengo, President International Scientific Committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA

A coordinated common management: planning and collaboration in Spanish historic gardens

Yoshifumi Muneta, Professore della Kyoto Prefectural University

Le ville e i giardini giapponesi, la tutela e la gestione. L’ esperienza di Kyoto

Franz Sattlecker, Geschäftsführer Schloss Schoenbrunn Kultur und Betriebsges

Schönbrunn Palace Cultural Heritage and Sustainability

Rémi Deleplancque, Chargé de mission Education e Culture Val de Loire

Castles and gardens in the UNESCO cultural landscape of the Loire Valley

Mario Turetta, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

Il Sito seriale UNESCO Residenze Sabaude. Tutela, Valorizzazione e Piano di gestione

Jacopo Bulgarini d’Elci, Vicesindaco Comune di Vicenza

Il Sito “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”: dal ‘94 a oggi, e il futuro

Coordinatori: Gianni Bonazzi, Direttore Servizio Coordinamento e Studi, Segretariato Generale, MiBACT; Gian Bruno Ravenni, Coordinatore dell’Area Cultura della Regione Toscana

ore 15.00 Seconda Sessione

Le Ville e i Giardini medicei. Il sistema di gestione

Relatori:

Francesca Riccio, Ufficio Unesco, Segretariato Generale, MiBACT

La candidatura delle Ville medicee nella Lista del Patrimonio Mondiale

Manuel Roberto Guido, Direttore Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale, Direzione Generale Valorizzazione del patrimonio culturale, MiBACT

La valorizzazione delle Ville medicee

Isabella Lapi, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

Le Ville medicee nel quadro dei Siti Unesco della Toscana

Alessandra Marino, Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province

di Firenze, Pistoia e Prato

Gli elementi del giardino. Aspetti di gestione e di conservazione

Cristina Acidini, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze

Le Ville medicee, gemme della corona

Giuseppe Stolfi, Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara

Il Palazzo di Seravezza: una villa medicea nel cuore di un territorio montano

Paola Falini, Professore dell’Università Sapienza di Roma

Il piano di gestione delle Ville medicee

Conclusioni

Massimo Gregorini, Dirigente Settore Valorizzazione

Patrimonio Culturale, Regione Toscana

Coordinatore: Luigi Zangheri, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno

SABATO 10 MAGGIO

Villa medicea di Poggio a Caiano

La Villa Medicea di Poggio a Caiano ospiterà la cerimonia ufficiale dei festeggiamenti per l’entrata dei 14 siti Ville e Giardini medicei in Toscana nella lista del Patrimonio mondiale Unesco.

ore 10.00 (solo su invito)

Apertura ufficiale

Cristina Acidini, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze

Saluti

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana

Marco Martini, Sindaco di Poggio a Caiano

Francesca Barracciu, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Isabella Lapi, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

Alessandra Marino, Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato

Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO

Monique Mosser, Rappresentante ICOMOS Relazione sul sito seriale “Ville e Giardini medicei in Toscana”

Kishore Rao, Direttore del World Heritage Centre UNESCO Consegna del certificato di iscrizione del sito Ville e Giardini medicei in Toscana nella Lista del Patrimonio Mondiale

ore 12.30

Inaugurazione targa Unesco

Alla presenza delle autorità e della Filarmonica G. Verdi di Poggio a Caiano. Cancello centrale di accesso alla Villa, lato esterno

Apertura al pubblico degli appartamenti storici, del salone di Leone X e del Museo della Natura Morta dalle ore 14.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00). Inoltre, grazie al contributo del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, il patrimonio storico-artistico della Villa medicea viene riletto anche in chiave contemporanea con l’esposizione di alcune opere selezionate dalla collezione permanente del Centro. Ingresso libero.

Visite guidate gratuite su prenotazione (tel. 055.877012)

Apertura Museo Soffici e del Novecento italiano dalle ore 10.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso 22.30). Mostra in corso per i cinquant’anni dalla scomparsa dell’artista: “Ardengo Soffici, Giornate di Paesaggio”.

Ingresso libero. Visite guidate gratuite su prenotazione (tel. 055 8798779)

ore 15.00 Taglio della torta offerta dal Consorzio Pasticceri Pratesi

in collaborazione con la CCIAA di Prato. Giardino della Villa.

ore 16.00 Corteggio storico ed apertura straordinaria della fontana del “Mascherone” da cui, come da tradizione, sgorgherà del buon vino.

A cura del Gruppo storico poggese e del Comitato Assedio alla Villa.

ore 18.00 Gran Gala lirico. Spazio antistante la scalinata della Villa.

“Arie del repertorio romantico e belcantistico”, Orchestra Nazionale Artes. Violino solista, Alberto Bologni; Tenore, Carlos Natale; Baritono, Carlo Morini; Mezzosoprano, Diana Bertini. Con la partecipazione straordinaria del baritono Giorgio Gatti. Direttore, Andrea Vitello.

Presenta Annachiara Vitaliani

Ingresso gratuito (in caso di condizioni meteo avverse il concerto si svolgerà presso le Scuderie)

Mercatino dell’artigianato, dalle ore 9 alle ore 23

Centro Storico, organizzato dalla locale Pro Loco

Villa medicea di Castello

ore 16 (su invito)

Saluti delle autorità

Visita alla Villa

Intermezzi a cura del Conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze

Immagine interattiva della Primavera e della Nascita di Venere di Botticelli

Stravizzo della Cruisca.

Villa medicea della Petraia

ore 18 (su invito)

Presentazione dell’allestimento permanente delle Lunette attribuite a Giusto Utens. Saranno presenti:

Cristina Acidini, Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino;

Alessandra Griffo, Direttrice della Villa medicea dela Petraia.

Intermezzo a cura del Conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze.

Visita alla Villa.

Cocktail.

DOMENICA 11 MAGGIO

ore 11.00 – 11.30

Inaugurazione targhe Unesco

Alla presenza delle autorità

Villa di Castello

Villa della Petraia

Giardino di Boboli

Villa di Cerreto Guidi

Calendario dei festeggiamenti

Villa di Castello

Giardino visitabile gratuitamente dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30)

Ore 11 Concerto a cura del Conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze ;

ore 15-16.30-18: visite guidate gratuite alla Villa e al Giardino (fino a esaurimento posti)

Prenotazioni: segreteria@crusca.fi.it – www.accademiadellacrusca.it

Villa della Petraia

Ore 11 Concerto a cura del Conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze ;

ore 15 e 16.30: visite guidate gratuite al Giardino e alla Villa;

Giardino visitabile gratuitamente dalle ore 8.15 alle ore 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30)

Apertura al pubblico delle sale con le “Lunette delle Ville medicee” di Giusto Utens.

Giardino di Boboli

ore 17.30 Concerto di musica classica dei Quartetti Uniti della Scuola di Musica di Fiesole, sotto la Direzione del Maestro Edoardo Rosadini; in programma musiche di W.A. Mozart: Divertimento K. 136 e Adagio e Fuga K. 546

Villa di Cerreto Guidi

ore 10.30 Arrivo delle autorità accolte, sulle scalee del Buontalenti, da una delegazione in costume delle Contrade del Palio del Cerro.

ore 11.30 Spettacolo teatrale “Cosimo I in Villa con la brigata” a cura dell’ Associazione culturale La Maschera seguito da una esibizione dei gruppi di musici e sbandieratori delle Contrade del Palio del Cerro;

ore 13.30 Piazza Umberto I, festeggiamenti con musica e degustazione di prodotti tipici locali;

ore 16 Spettacolo teatrale “Cosimo I in Villa con la brigata” a cura dell’ Associazione culturale La Maschera seguito da una esibizione dei gruppi di musici e sbandieratori delle Contrade del Palio del Cerro;

ore 17 Concerto dell’Insieme d’archi dell’Accademia Musicale di San Minciato Basso (violini: Andrea Di Bari, Veronica Bianchi, Guido Menichetti, Monica Bellucci, Aurora amorini, Debora Popolo, Francesca Bellucci; pianoforte: Irene Mazzantini; direttore e violino: Marzia Vignozzi) con musiche di Kern, Herback, Lehar, Bard, Kreisler e tradizionali americani e scozzesi.

