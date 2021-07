Covid, in Toscana aumento di casi. Appello di Mazzeo: "Vaccinatevi"

Lun, 19/07/2021 - 18:44 — La redazione

"In questi giorni in Toscana stanno aumentando sensibilmente i casi, anche oggi 191 casi e 9,5% di prime diagnosi positive, ma le ospedalizzazioni, soprattutto quelle in terapia intensiva (16 ricoverati) restano stabili, questo grazie al fatto che quasi il 60% dei toscani ha ricevuto almeno una dose di vaccino". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

Mazzeo ricorda poi che da mercoledì 21 luglio sarà possibile in Toscana anche anticipare la seconda dose per chi ha fatto il vaccino AstraZeneca e dalla prossima settimana torneranno i last minute. "Insomma care toscane e cari toscani, vaccinatevi, solo così non ci saranno nuove chiusure, potremmo tornare alla normalità quando raggiungeremo l'immunità di gregge e finalmente avremo sconfitto definitivamente il Covid", è l'invito di Mazzeo.