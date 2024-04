Primo giorno da Sindaco per Dario Nardella | Il Sito di Firenze

Friday, 30 May 2014 – 17:16

Sala di Clemente VII

Gio, 29/05/2014 – 00:29 — La Redazione

Ieri primo giorno di lavoro, per il neosindaco di Firenze Dario Nardella, in Sala di Clemente VII, lo spazio di Palazzo Vecchio occupato in precedenza da Matteo Renzi e da sempre riservato all’attività istituzionale dei sindaci fiorentini.

Nardella è arrivato in ufficio la mattina presto e ne è uscito alle 17. Poi visita in ospedale dove la moglie Chiara l’altro ieri ha dato alla luce ed il suo terzogenito, Francesco. Stamani alle 9 il neo-sindaco sarà ospite di Agorà su Rai 3, in collegamento da Firenze.

Segui @ilsitodifirenze

Friday, 30 May 2014 – 17:16

Sala di Clemente VII

Gio, 29/05/2014 – 00:29 — La Redazione

Ieri primo giorno di lavoro, per il neosindaco di Firenze Dario Nardella, in Sala di Clemente VII, lo spazio di Palazzo Vecchio occupato in precedenza da Matteo Renzi e da sempre riservato all’attività istituzionale dei sindaci fiorentini.

Nardella è arrivato in ufficio la mattina presto e ne è uscito alle 17. Poi visita in ospedale dove la moglie Chiara l’altro ieri ha dato alla luce ed il suo terzogenito, Francesco. Stamani alle 9 il neo-sindaco sarà ospite di Agorà su Rai 3, in collegamento da Firenze.

Segui @ilsitodifirenze