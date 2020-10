Calciomercato estivo 2020 Fiorentina: Chiesa alla Juve; arrivano Barreca, Callejon e Quarta

Lun, 05/10/2020 - 21:13 — La redazione

Si è chiuso il calciomercato della Fiorentina. Di seguito un riepilogo delle operazioni in entrata e in uscita della sessione estiva. Ricordiamo che lo scorso gennaio la Società viola ha perfezionato il trasferimento per la stagione odierna del centrocampista Sofyan Amrabat.

Arrivi



Antonio Barreca, difensore (prestito con diritto di riscatto dal Monaco)

Giacomo Bonaventura, centrocampista (svincolato dal Milan)

Borja Valero, centrocampista (svincolato dall'Inter)

Josè Callejon, attaccante (svincolato dal Napoli)

Lucas Martinez Quarta, difensore (a titolo definitivo dal River Plate)

Cessioni

Kevin Agudelo, difensore (fine prestito, Genoa)

Milan Badelj, centrocampista (fine prestito, Lazio)

Marco Benassi, centrocampista (prestito, Verona)

Kevin-Prince Boateng, centrocampista (definitivo, Monza)

Federico Ceccherini, difensore (prestito con eventuale obbligo, Verona)

Federico Chiesa, attaccante (prestito biennale con eventuale obbligo, Juventus)

Bryan Dabo, centrocampista (definitivo, Benevento)

Kevin Diks, difensore (prestito, Aarhus)

Julián Illanes, difensore (prestito, Chievo Verona)

Luca Ranieri, difensore (prestito, Spal)

Jacob Rasmussen, difensore (prestito, Vitesse)

Riccardo Sottil, attaccante (prestito, Cagliari)

Aleksa Terzic, difensore (prestito, Empoli)

Cyril Thereau, attaccante (svincolato)

Szymon Zurkowski, centrocampista (prestito, Empoli)