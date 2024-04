Elezioni a Firenze, Nardella a Radio 24: "Effetto Renzi e un premio al lavoro fatto e a quello che faremo" | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:17

Mer, 28/05/2014 – 10:58 — Matteo Cali

Dario Nardella parla da sindaco di Firenze intervistato da Gianni Minoli a Mix24 su Radio 24. Il primo cittadino, che ieri è diventato padre per la terza volta, ha toccato i temi che gli hanno permesso il trionfo elettorale e ha parlato dei progetti futuri della città. “Non era facile prendere più consensi di Renzi ma il nostro risultato è stato sicuramente un merito suo”. Nardella ‘ringrazia’ il premier-amico e snocciola i motivi della vittoria. “Il buon lavoro fatto in questi anni ci ha premiato con il giudizio dei fiorentini” prosegue Nardella “la spinta del voto delle europee in cui il nostro segretario e presidente del consiglio è stato assoluto protagonista” e “il nostro progetto per il futuro di Firenze”.

Nardella, che ha assicurato di poter annunciare la nuova giunta “entro una settimana”, ha poi parlato di urbanistica “proseguendo la politica dei ‘volumi zero’ con cui vogliamo ridare alla città quei contenitori lasciati vuoti e dismessi su cui dobbiamo investire” e “approveremo, adottando, il nuovo regolamento urbanistico”. Poi il neo sindaco ha parlato anche del nuovo stadio. "Siamo pronti a partire non appena arriverà una proposta da parte del privato che vorrà realizzarlo. Abbiamo già predisposto l’area alla Mercafir. Mi auguro davvero che la Fiorentina compia questo passo decisivo”.

Nardella riserva anche qualche stoccata agli avversari di Forza Italia e Movimento 5 Stelle distanziati di quasi 50 punti percentuali. “Forza Italia a Firenze è ridotta al lumicino, voglio conquistare gli elettori rimasti” ha detto il sindaco Pd commentando poi la prestazione del M5S. “Abbiamo vinto queste elezioni perché siamo andati sul terreno dei grillini, loro avevano costruito un terreno d’odio, noi abbiamo ridato la speranza”.

