'Stangata', 6 arresti per smercio falsi orologi di lusso

Mer, 18/09/2019

La Guardia di Finanza di Pisa e Viareggio ha disposto sei misure di custodia cautelare, tre in carcere e tre ai domiciliari, per soggetti accusati di far parte di un'organizzazione criminale, specializzata nella contraffazione di orologi di lusso.

Le misure sono state disposte dal gip di Firenze, su richiesta della Dda. Trentadue i denunciati e nelle indagini sono stati sequestrati 12.000 pezzi tra orologi contraffatti ed etichette provenienti dall'Austria.

I sequestri sono stati effettuati a Viareggio, Tarvisio (Udine) e Pisa. Tra i marchi contraffatti Rolex, Panerai, Bulova, Chanel, Locman, Omega, Tag Heur, Patek Philip, Audemars Piguet, Cartier e Vacheron Constantin. Gli indagati, con base in Campania, si avvalevano di altre basi in Toscana e grazie a grossisti e clienti finali smerciava su S.Marino, Tarvisio, Rimini, Olbia, Napoli, Viareggio e Lombardia.

Due i canali: uno online con falsi di qualità e prezzo fino a 300 euro, e uno 'low cost' (30 euro/pezzo) su mercati rionali e piazze turistiche gestito da senegalesi.