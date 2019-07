Missione a Tunisi, Nardella: "Firenze sia capofila progetto sviluppo comuni"

Sab, 06/07/2019 - 09:57 — La redazione

“L’attenzione del governo tunisino verso Firenze è estremamente alta e lo ha dimostrato l’incontro con il Primo Ministro Yūssef al-Shāhed”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che oggi è a Tunisi in visita istituzionale, accompagnato dal consigliere delegato alle relazioni internazionali Marco Del Panta.

Un incontro di più di mezz’ora al Palazzo del Governo, la Kasbah, nel corso del quale Nardella e al-Shāhed hanno toccato molti argomenti riguardanti il rapporto tra Italia e Tunisia, in particolare tra Firenze e le città tunisine.

“Abbiamo convenuto - ha detto il sindaco - sulla necessità di intensificare le relazioni tra le città italiane e le città tunisine e sull’opportunità che Firenze rappresenti sempre di più un punto di riferimento”.

Per questo Nardella ha avanzato la proposta che Firenze sia la città capofila del progetto di cooperazione italo-tunisino per lo sviluppo di 31 comuni della Tunisia: un progetto da 25 milioni di euro a cui si aggiungono altri 6 milioni di euro per l’assistenza tecnica alle nuove amministrazioni comunali da parte dell’Italia. Nell’occasione, Nardella ha invitato in Toscana i 31 sindaci coinvolti.

Il Primo Ministro ha inoltre apprezzato e condiviso la proposta di organizzare entro il 2020 un forum sull’economia tra imprese tunisine e imprese toscane. Il forum toccherà soprattutto i temi dell’agricoltura, della formazione nel campo del restauro, del turismo e della manifattura.

“Ho voluto inoltre ringraziare il primo ministro al-Shāhed - ha aggiunto Nardella - per lo sforzo del governo tunisino sul fronte dell’immigrazione poiché la Tunisia rappresenta il primo paese per numero di rimpatri di stranieri irregolari dall’Italia: questi risultati sono il frutto della collaborazione che da anni si sviluppa tra i nostri paesi e la dimostrazione che solo attraverso il dialogo si possono ottenere risultati concreti anche sul fronte delicato e complesso dell’immigrazione”.

Il sindaco ha infine portato al Primo Ministro la solidarietà della città di Firenze per i recenti attentati terroristici che hanno colpito la capitale Tunisi.

Sempre nella giornata di oggi, all’ambasciata italiana, il sindaco Nardella ha chiuso l’accordo per consegnare a undici comuni della regione della capitale Tunisi i primi undici (di trenta) autobus urbani a metano non più rispondenti alle norme UE e quindi dismessi dalla flotta Ataf, che li ha concessi per il progetto, seguito dal console onorario della Tunisia a Firenze Gualserio Zamperini.

La giornata tunisina di Dario Nardella si è conclusa a Monastir con il concerto ‘Galà Puccini’, eseguito dall’Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago diretta dal Maestro Alberto Veronesi. L'evento si terrà all’anfiteatro romano di El Jem (detto piccolo Colosseo), dichiarato patrimonio dell’Umanità Unesco nel 1979.