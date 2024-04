Fiorentina – Lazio: la probabile formazione Viola | Il Sito di Firenze

Wednesday, 18 June 2014 – 18:49

7a giornata di ritorno

Sab, 01/03/2014 – 01:05 — Donato Mongatti

La Fiorentina domani affronterà la Lazio nel posticipo domenicale (contestualmente alle 20:45 inizierà anche Milan – Juventus). Molte le assenze in casa Viola: oltre all’allenatore Montella, sono squalificati Borja Valero, Pizarro e Diakité; indisponibili per infortunio Pasqual, Rossi, Rebic ed Hegazy. Possibile staffetta tra Matri e Gomez in attacco, e tra Anderson ed Ambrosini sulla mediana.

Questa la probabile formazione Viola di Fiorentina – Lazio, gara valida per la settima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014: (4-3-3) Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Vargas; Anderson, Aquilani, Mati Fernandez; Cuadrado, Matri, Ilicic.

