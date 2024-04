Viareggio, revocato divieto di balneazione. Torna la bandiera blu | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 06:51

versilia

Ven, 08/08/2014 – 11:43 — La Redazione

Il sindaco di Viareggio Leonardo Betti ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione emessa lo scorso 5 agosto. La decisione e’ stata presa in seguito alle nuove analisi condotte dall’Arpat, l’Agenzia regionale per l’ambiente. Alle 13 sara’ lo stesso sindaco a innalzare di nuovo la bandiera blu, che era stata ammainata in seguito all’ordinanza di divieto, e a fare un simbolico tuffo in mare.

