“Infinita bellezza”: il progetto per far conoscere i musei del Polo di Firenze via radio | Il Sito di Firenze

All’interno di musei, chiese e ville, una quantità di opere d’arte sterminata sono ogni giorno sotto gli occhi dei fiorentini e dei toscani, sicuramente affezionati a un patrimonio che avvertono come loro, ma che conoscono poco, o solo in parte, e di cui sicuramente amerebbero sapere qualcosa in più. Eppure, da periodi rilevamenti risulta che proprio loro sono i ‘grandi assenti’; tuttavia a volte basta una sollecitazione, un racconto per incuriosire una persona e invitarla a varcare la soglia di un museo o di una basilica, magari in compagnia di amici o della famiglia. Con questo intento è nato il progetto “Infinita bellezza” promosso da Radio Toscana (Fm. 104,7 un marchio di proprietà di Radio Monte Serra srl) in collaborazione con la Soprintendenza per il Polo museale della città di Firenze e con la società Opera Laboratori Fiorentini-Civita Group e presentato questa mattina nella suggestiva Cappella Palatina di Palazzo Pitti. Tre i momenti in cui si articola il progetto: – un programma, intitolato Ascoltalarte, strutturato in trasmissioni/incontri radiofonici settimanali con direttori dei musei, operatori del settore, storici dell’arte che andrà in onda su Radio Toscana il lunedì dalle 10.45 alle 11 a partire dal prossimo 2 giugno; – un ciclo di visite guidate in sedi museali e a mostre rivolte agli ascoltatori della Radio;

– la diffusione di tweet con forte taglio divulgativo sulla frequenza di Radio Firenze (Fm. 95,4), anch’essa di proprietà di Radio Monte Serra srl, emittente che mutua linguaggi e modalità dei social network, indirizzata ad un pubblico estremamente giovane, dinamico, continuamente connesso con i social network e pertanto assolutamente diverso da quello di Radio Toscana.

In particolare la trasmissione “Ascoltalarte” prevede il dialogo tra il conduttore del programma e il direttore di un museo, uno storico d’arte, un restauratore, un operatore di giardino storico, un organizzatore di mostre, che trasmetteranno al pubblico tutta la passione per il loro lavoro e le loro conoscenze. Ogni settimana l’esperto condurrà l’ascoltatore alla scoperta dei segreti delle nostre principali sedi culturali, raccontando aneddoti e curiosità, dialogando con gli ascoltatori col chiaro intento di avvicinarli al nostro grande “museo diffuso”. “Tra le prerogative del mestiere di storico dell’arte – ha detto il Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini -, c’è quella di trasporre in parole i fenomeni visivi espressi dalle opere d’arte. La radio moltiplica la nostra capacità di raggiungereun pubblico d’appassionati delle arti per ‘fargliele vedere’ con le parole”. “Valorizzare e diffondere la cultura è uno degli obbiettivi principali di Opera Laboratori Fiorentini – ha aggiunto Giuseppe Costa, Amministratore Delegato di Opera Laboratori Fiorentini -. Per questo condividiamo con piacere, anche con la Soprintendenza, il progetto di Radio Toscana “Infinita bellezza”, convinti che sia molto importante far conoscere la ricchissima offerta culturale di questo territorio proprio ai cittadini toscani e fiorentini, che più di tutti hanno la possibilità di goderne”. ‘’Siamo grati alla Soprintendenza e a Opera – ha dichiarato Sabina Ferioli, Direttore di Radio Toscana – per aver condiviso questo progetto a cui stiamo pensando da tempo e che vorremmo estendere anche alle altre principali città della toscana. Ricevendo ogni giorno centinaia di telefonate dai nostri affezionati ascoltatori ci rendiamo conto di quanto siano orgogliosi di appartenere a questa terra; per questo è nata l’idea di farla conoscere nei suoi aspetti più suggestivi e affascinanti e che la rendono famosa nel mondo’’.

