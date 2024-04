“Volontario…chi?” storie e aneddoti delle associazioni fiorentine‏ | Il Sito di Firenze

Misericordia di Firenze, Caritas, Libera e Banco Alimentare sono alcune delle associazioni che questa sera, alle 21, al Lago dei Cigni della Fortezza da Basso di Firenze saliranno sul palco dell’Off Bar, per raccontare una storia legata alla loro esperienza: è l’iniziativa dal titolo “Volontario… chi?” promossa dall’associazione Nothing Inc, gestore di Off Bar, con il patrocinio di Cesvot, e rivolta a tutti i volontari del capoluogo toscano.

L’obiettivo della serata è di raccontare in modo originale ciò che avviene all’interno del mondo associativo, mettendo da parte per una volta l’elenco di attività svolte dalle associazioni ma cercando di rendere protagonista il volontario che sul palco di Off Bar racconterà un episodio legato alla vita dell’associazione di cui fa parte.

Non un convegno né una tavola rotonda sul volontariato dunque, ma un vero e proprio show, presentato da Leonardo Canestrelli, in cui gli attori saranno proprio i volontari che cercheranno di far divertire oppure emozionare il pubblico ma soprattutto di avvicinarlo al complesso mondo del non profit.

“Ci auguriamo che sia una bella serata – spiega Vieri Calogero, gestore di Off Bar – molte associazioni fiorentine hanno deciso di aderire e speriamo possa essere un’ottima occasione per farsi conoscere ad un pubblico giovane che magari un domani, se vorrà, potrà essere protagonista nel dare il proprio contributo all’interno del mondo dell’associazionismo".

Segui @ilsitodifirenze



Misericordia di Firenze, Caritas, Libera e Banco Alimentare sono alcune delle associazioni che questa sera, alle 21, al Lago dei Cigni della Fortezza da Basso di Firenze saliranno sul palco dell’Off Bar, per raccontare una storia legata alla loro esperienza: è l’iniziativa dal titolo “Volontario… chi?” promossa dall’associazione Nothing Inc, gestore di Off Bar, con il patrocinio di Cesvot, e rivolta a tutti i volontari del capoluogo toscano.

L’obiettivo della serata è di raccontare in modo originale ciò che avviene all’interno del mondo associativo, mettendo da parte per una volta l’elenco di attività svolte dalle associazioni ma cercando di rendere protagonista il volontario che sul palco di Off Bar racconterà un episodio legato alla vita dell’associazione di cui fa parte.

Non un convegno né una tavola rotonda sul volontariato dunque, ma un vero e proprio show, presentato da Leonardo Canestrelli, in cui gli attori saranno proprio i volontari che cercheranno di far divertire oppure emozionare il pubblico ma soprattutto di avvicinarlo al complesso mondo del non profit.

“Ci auguriamo che sia una bella serata – spiega Vieri Calogero, gestore di Off Bar – molte associazioni fiorentine hanno deciso di aderire e speriamo possa essere un’ottima occasione per farsi conoscere ad un pubblico giovane che magari un domani, se vorrà, potrà essere protagonista nel dare il proprio contributo all’interno del mondo dell’associazionismo".

Segui @ilsitodifirenze