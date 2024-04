Nubifragio in Versilia, Pietrasanta e Camaiore sotto l'acqua. Oltre 120 millimetri di pioggia in tre ore | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 12:25

Lun, 14/07/2014 – 22:26

Oltre 120 millimetri di pioggia in tre ore nella zona tra Pietrasanta e Camaiore per un nubifragio in Versilia: un evento improvviso che secondo i tecnici non accadeva da 50 anni. Molti i turisti ed i residenti colti alla sprovvista. Si registrano danni, ancora da quantificare, e numerosi allagamenti oltre agli inevitabili disagi che hanno colpito la zona. L’acqua piovuta nelle zone depresse dell’entroterra versiliese è stata pompata dagli uomini del Consorzio di bonifica con gli impianti idrovori fissi e portata al mare, al ritmo di 100mola litri al secondo, attraverso i fiumi principali.

