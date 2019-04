Colle Der Fomento, il 5 aprile tornano a Firenze con un progetto inedito

Lun, 01/04/2019 - 13:02 — La redazione

Venerdì 5 aprile sbarca al Tenax di Firenze, il tour di “Adversus”, il nuovo album dei Colle Der Fomento. Un progetto dove il rap incontra il rock, il blues, il jazz e la musica italiana, contaminandosi senza snaturarsi.

Dopo ben undici anni di distanza da “Anima e ghiaccio”, la storica formazione rap romana ha pubblicato lo scorso novembre quattordici tracce accolte con entusiasmo da pubblico e critica. Ma le novità non si fermano all'album: il gruppo ha infatti realizzato insieme ai Brokenspeakers “Alti e bassi”, sigla di Suburra 2, la serie cult distribuita da Netflix.

Un ritorno in grande stile che vedrà gli MC romani in giro per l'Italia con l'energia e il trasporto live di sempre, portando sul palco i nuovi brani ma anche il meglio degli album precedenti.

“Adversus”, ideato, arrangiato e prodotto quasi interamente dal fiorentino Dj Craim, è un disco fortemente autobiografico che arriva dopo molto tempo per una causa giusta e comprensibile a tutti dichiarata dagli autori stessi: lo scontro con la vita. E di questo scontro parla tutto l'album, a partire dal titolo che significa “andare contro”, “essere in guerra”.

La guerra è su tre fronti: contro il nemico che c’è fuori, la società e quello che non ci piace del mondo contemporaneo; contro il nemico che abbiamo dentro, le paure e l’insicurezza, la depressione; e contro il tempo che passa inesorabile portandoci via affetti e certezze. Un viaggio non solo musicale ma anche umano che colpisce per la sua profonda dimensione intimistica.

Colle der Fomento è uno dei gruppi hip hop italiani più importanti di tutti i tempi e sul campo da ormai più di vent'anni. Nato a Roma nel 1994, oggi è composto dai due membri originari Masito e Danno e da Dj Baro. Il loro debutto è stato nel 1994, quando con Masito e Danno c'era Ice One, con il singolo “Sopra il Colle”. Due anni dopo è uscito il loro primo album “Odio pieno” che ha dato il via alla loro brillante carriera nella scena rap italiana. Nel 1997 il gruppo è stato nominato come “Miglior gruppo emergente” al Premio Italiano della Musica e nel 1999 ha pubblicato il secondo album “Scienza doppia H”. Grazie ai singoli “Vita” e “Il Cielo su Roma” il Colle è entrato nella top 50 italiana. Nello stesso anno Ice One è uscito dal gruppo ed è entrato Dj Baro. Dopo un lungo periodo di live in giro per l'Italia, tra cui si ricorda quello al Teatro Strehler di Milano, nel 2007 è uscito “Anima e ghiaccio”, cui è seguita ancora una serrata attività di concerti, fino al nuovo disco “Adversus”.

In apertura di serata la proiezione di “X tutto questo tempo”, documentario sul “Making of” dell'album a cui seguiranno i live introduttivi di Toni Mannaja e Dj Muffa (Firenze), Coen.MC aka WildCoen-UMoovezz e DJ Proto-Khay (Firenze – Parma) e Bigg Dabb e DjShrek aka Garage Mob (Grosseto).

Dopo il concerto dei Colle der Fomento previsto per le 23, chiusura con l'aftershow drumnbass di Innercity Jungle Full Crew, riunita al gran completo per questa speciale occasione.

Trailer del documentario:

(apertura porte ore 21 con ingresso in prevendita 15 € + d.p, aftershow drumnbass dalle 00:30 con ingresso 5 €).