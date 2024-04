Negramaro show al Mandela Forum di Firenze | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:52

sold out

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 27/11/2013 – 10:59 — La Redazione

Sold out per lo spettacolo di ieri sera al Mandela Forum dei Negramaro. Di fronte ad un palazzetto completamente esaurito in ogni ordine di posto Giuliano Sangiorgi e i suoi compagni hanno infiammato la platea fiorentina con oltre due ore di spettacolo. La band scalda subito il palazzetto con “Ti è mai successo?”, brano inedito estratto proprio da “Una storia semplice” poi “La giostra” e subito dopo l’amatissima “Nuvola e Lenzuola”. Tutti i successi che hanno fatto la storia del gruppo vengono intonati dai tanti del Mandela. Da “Meraviglioso” a “Sei”, da “Solo 3 min” a “Parlami d’amore”. per chiudere sulle note di “Una storia semplice” e salutare una ‘caldissima’ Firenze.

Segui @ilsitodifirenze

Monday, 01 September 2014 – 13:52

sold out

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 27/11/2013 – 10:59 — La Redazione

Sold out per lo spettacolo di ieri sera al Mandela Forum dei Negramaro. Di fronte ad un palazzetto completamente esaurito in ogni ordine di posto Giuliano Sangiorgi e i suoi compagni hanno infiammato la platea fiorentina con oltre due ore di spettacolo. La band scalda subito il palazzetto con “Ti è mai successo?”, brano inedito estratto proprio da “Una storia semplice” poi “La giostra” e subito dopo l’amatissima “Nuvola e Lenzuola”. Tutti i successi che hanno fatto la storia del gruppo vengono intonati dai tanti del Mandela. Da “Meraviglioso” a “Sei”, da “Solo 3 min” a “Parlami d’amore”. per chiudere sulle note di “Una storia semplice” e salutare una ‘caldissima’ Firenze.

Segui @ilsitodifirenze