I consiglieri della Lista Nardella confluiscono nel gruppo Pd | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 18:25

Consiglio Comunale

La maggioranza passa da 21 a 24 membri

Mar, 17/06/2014 – 16:04 — La Redazione

I tre consiglieri della Lista Nardella, il capogruppo Fabio Giorgetti, Luca Milani e Niccolò Marchionni, hanno deciso di confluire nel gruppo del Pd in consiglio comunale. Lo hanno annunciato lo stesso Giorgetti e Andrea Ceccarelli, vicecapogruppo del Pd. La maggioranza passa così da 21 a 24 consiglieri su 36. “Dopo aver parlato col gruppo e con i vertici del Pd a Palazzo Vecchio – ha spiegato Giorgetti – abbiamo deciso questo passo per poter favorire una maggioranza più compatta, unita e a disposizione della città”. La Lista Nardella ha preso alle scorse elezioni oltre 16 mila voti, pari all’8,76% dei consensi. “Condividiamo strumenti e obiettivi del Pd – ha aggiunto – e ci riconosciamo nel discorso programmatico del sindaco Dario Nardella. Le cose da fare nei prossimi cinque anni sono molte e serve una maggioranza ampia che sappia lavorare in spirito di servizio e di squadra”. “Siamo assolutamente soddisfatti – ha sottolineato il vicecapogruppo Pd Ceccarelli – di questa decisione, segnale di una ampia convergenza programmatica di una lista nata per raccogliere sensibilità diverse e che da oggi, mantenendo la sua specificità, apporterà valore aggiunto al Pd. Ci aspettano un grande lavoro e una grande responsabilità e questa confluenza è un ulteriore passo verso la coesione del gruppo e la semplificazione del quadro politico in consiglio comunale”.

Mar, 17/06/2014 – 16:04 — La Redazione

I tre consiglieri della Lista Nardella, il capogruppo Fabio Giorgetti, Luca Milani e Niccolò Marchionni, hanno deciso di confluire nel gruppo del Pd in consiglio comunale. Lo hanno annunciato lo stesso Giorgetti e Andrea Ceccarelli, vicecapogruppo del Pd. La maggioranza passa così da 21 a 24 consiglieri su 36. “Dopo aver parlato col gruppo e con i vertici del Pd a Palazzo Vecchio – ha spiegato Giorgetti – abbiamo deciso questo passo per poter favorire una maggioranza più compatta, unita e a disposizione della città”. La Lista Nardella ha preso alle scorse elezioni oltre 16 mila voti, pari all’8,76% dei consensi. “Condividiamo strumenti e obiettivi del Pd – ha aggiunto – e ci riconosciamo nel discorso programmatico del sindaco Dario Nardella. Le cose da fare nei prossimi cinque anni sono molte e serve una maggioranza ampia che sappia lavorare in spirito di servizio e di squadra”. “Siamo assolutamente soddisfatti – ha sottolineato il vicecapogruppo Pd Ceccarelli – di questa decisione, segnale di una ampia convergenza programmatica di una lista nata per raccogliere sensibilità diverse e che da oggi, mantenendo la sua specificità, apporterà valore aggiunto al Pd. Ci aspettano un grande lavoro e una grande responsabilità e questa confluenza è un ulteriore passo verso la coesione del gruppo e la semplificazione del quadro politico in consiglio comunale”.