Fiorentina, Pradè: "Orgogliosi di aver battuto la Juventus" – Oggi Gomez in sala stampa | Il Sito di Firenze

Domani il ricorso per Borja Valero

Mer, 05/03/2014 – 02:13 — La Redazione

"Dobbiamo fare un passo indietro, ci sono degli organi che decidono. Noi abbiamo fatto il nostro ricorso, vedremo come andrà".

Lo ha detto ieri il DS della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la premiazione a Milano del Cartellino Viola (istituito da Mazda e Fiorentina che ha visto premiati il giocatore dell’Inter Xavier Zanetti e il Presidente della Sampdoria, Garrone) riguardo alla squalifica di quattro giornate inflitta a Borja Valero. "Per noi è un giocatore importantissimo, un esempio per tutti" ha aggiunto Pradè. Domani lo spagnolo si recherà a Roma insieme a dirigenti e legali della Società Viola per discutere il ricorso.

"Siamo gli unici ad averli battuti – ha detto il DS riguardo alla sfida di Torino con la Juventus di domenica prossima – questo è per noi motivo di orgoglio. Siamo contentissimi del nostro percorso, anche se abbiamo spesso dovuto fare a meno di Gomez e Rossi". Riguardo al rientro dell’attaccante della Nazionale Pradè ha aggiunto: "Non possiamo ancora sapere quando tornerà".

Oggi i Viola riprenderanno la preparazione in vista del lunch match con i bianconeri. Alle 13 Mario Gomez si presenterà nella sala Manuela Righini dello stadio Franchi di Firenze per una conferenza stampa.

