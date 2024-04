Elezioni europee, trionfa il Pd di Renzi. Cala Grillo, crolla Forza Italia. Bene la Lega | Il Sito di Firenze

Monday, 26 May 2014 – 19:07

proiezioni

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 26/05/2014 – 00:32 — Matteo Cali

Stando alla seconda proiezione della Rai su un campione del 20% di voti reali, il Partito Democratico avrebbe il 41,4% dei consensi contro il 22,4% del Movimento 5 Stelle e il 15,7% di Forza Italia. La Lega si attesterebbe al 6,9%, mentre Ncd si ferma al 4,5% e Fratelli d’Italia al 3,7% rimarrebbe fuori dal Parlamento Europeo. C’è attesa per l’arrivo dei primi dati reali ma si va sempre più consolidando la vittoria, trionfale, del Partito Democratico di Matteo Renzi che vince la sfida con Beppe Grillo ed il Movimento 5 Stelle in calo rispetto alle elezioni politiche e molto lontano dal ‘sorpasso’ paventato dal comico genovese. In caduta libera Forza Italia, così come Nuovo Centro Destra in bilico sul 4% e lontano dalle rosee previsioni di Alfano e compagni. Tsipras potrebbe invece superare il quorum per una manciata di voti, gli stessi che fermerebbero la corsa dei fratellini di Giorgia Meloni che non sfondano il muro del 4% pur quasi raddoppiando i consensi rispetto alle politiche.

Monday, 26 May 2014 – 19:07

proiezioni

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 26/05/2014 – 00:32 — Matteo Cali

Stando alla seconda proiezione della Rai su un campione del 20% di voti reali, il Partito Democratico avrebbe il 41,4% dei consensi contro il 22,4% del Movimento 5 Stelle e il 15,7% di Forza Italia. La Lega si attesterebbe al 6,9%, mentre Ncd si ferma al 4,5% e Fratelli d’Italia al 3,7% rimarrebbe fuori dal Parlamento Europeo. C’è attesa per l’arrivo dei primi dati reali ma si va sempre più consolidando la vittoria, trionfale, del Partito Democratico di Matteo Renzi che vince la sfida con Beppe Grillo ed il Movimento 5 Stelle in calo rispetto alle elezioni politiche e molto lontano dal ‘sorpasso’ paventato dal comico genovese. In caduta libera Forza Italia, così come Nuovo Centro Destra in bilico sul 4% e lontano dalle rosee previsioni di Alfano e compagni. Tsipras potrebbe invece superare il quorum per una manciata di voti, gli stessi che fermerebbero la corsa dei fratellini di Giorgia Meloni che non sfondano il muro del 4% pur quasi raddoppiando i consensi rispetto alle politiche.