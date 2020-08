Regionali, Ceccardi in via Gioberti incontra commercianti

Ven, 28/08/2020 - 20:57 — La redazione

Giro elettorale, stasera, della candidata presidente per il centrodestra alle Regionali in Toscana, Susanna Ceccardi, a Firenze, in via Gioberti, la strada dei 'cento negozi', uno dei luoghi storici del commercio fiorentino. Ceccardi è stata salutata e fermata da numerosi cittadini e negozianti che l'hanno intrattenuta parlandoci e informandosi sui suoi programmi amministrativi. La candidata ha fatto una quindicina di soste in altrettanti negozi, ricevuta dai titolari e dai clienti. E' una delle prima apparizioni di Susanna Ceccardi in campagna elettorale nel capoluogo toscano, in particolare fuori dal centro storico La visita in via Gioberti è durata quasi due ore. L'europarlamentare leghista era accompagnata dal candidato capolista alle regionali per Fdi Francesco Torselli e dal capogruppo di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi.