Sea Watch, Fattori - Salvini: "Per qualcuno la priorità è alimentare odio, così prospera l'azienda Lega".

Se non fosse il nostro Ministro dell'Interno, sarebbe un ottimo influencer. Twitta all'impazzata, senza freno, con un linguaggio alla portata di tutti, fuori luogo e non appropriato, ma c'è, ovunque e comunque, come una presenza che per qualche motivo debba insinuarsi nella testa e nel pensiero della gente, del popolo.

Ieri sera, vittima del "hate tweets", è stato il capogruppo di Si' - Toscana a Sinistra in Regione Toscana, Tommaso Fattori, colpevole di aver appeso alla finestra del suo ufficio, nel Palazzo del Consiglio regionale, lo striscione 'Grazie Carola'.

"Per qualcuno la priorità è lucrare voti scatenando l'odio verso gli ultimi, alimentando la fabbrica della paura, perchè è grazie a quella paura ed a quell'odio che prospera l'azienda Lega". Così Fattori risponde al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che lo aveva criticato per aver esposto lo striscione 'Grazie Carola'. Salvini, come riporta la nota, pubblica su Twitter "La priorità per la sinistra in Toscana? Ringraziare Carola con tanto di striscione adorante! Sempre peggio? Ma chi li vota più?".

Parole a cui Fattori sottolinea: "Per chi è cinico e senza scrupoli, interessato solo a potere e denaro, è del tutto inconcepibile che ci sia chi difende ideali, valori e principi. A partire dal principio fondamentale che ha reso grande l'umanita': salvare vite in pericolo. Questo striscione - termina Fattori- lo abbiamo esposto una volta e altre mille volte lo rifaremmo, per poterci guardare allo specchio ogni mattina, certi di aver fatto ciò che era giusto fare. Con i voti o senza i voti"